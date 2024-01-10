Захват вертолета подтвердил Би-би-си министр безопасности региона Гальмудуг Мохамед Абди Адан.
Вертолет направлялся в город Висил, расположенный недалеко от линии боевого соприкосновения, разграничивающей правительственные сили и отряды "Аш-Шабаб", когда он приземлился на территории, контролируемой группировкой, в центральной части Сомали.
В некоторых сообщениях говорится, что вертолет с восемью пассажирами был вынужден совершить вынужденную посадку, в то время как в других утверждается, что приземление было ошибкой.
ООН пока не прокомментировала эту информацию.
Вооруженная группировка "Аш-Шабаб" контролирует большую часть территории на юге и в центре Сомали.
Эта исламистская группировка связана с "Аль-Каидой" и была создана в 2004 году.
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