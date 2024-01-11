По данным ООН, в Украине с начала российского вооруженного вторжения в феврале 2022 года погибли уже более 10 200 погибших мирных жителей. Только после ужесточения российских воздушных ударов в конце декабря 2023 года по всей Украине задокументирована гибель 125 гражданских лиц, еще более 550 мирных жителей были ранены, сообщила директор Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Эдем Восорну в среду, 10 января, в Нью-Йорке.

Восорну, выступая с докладом на заседании Совета Безопасности ООН по войне в Украине, также сообщила, что за последние почти два года войны свыше 19 300 гражданских лиц получили ранения, а последняя серия российских ударов с воздуха вызвала масштабные разрушения домов, школ, больниц, системы энергоснабжения и другой важной гражданской инфраструктуры.

ООН постоянно подчеркивает, что реальное число жертв войны в Украине значительно выше задокументированных. По данным Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, с начала войны около 6,3 млн украинцев бежали в другие страны. Большинство из них — около 5,9 млн — осели в странах Европы. В самой Украине насчитывается еще около 3,7 млн перемещенных лиц.

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