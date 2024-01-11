В Верховной раде прошло закрытое совещание с военным руководством Украины. По его итогам законопроект о мобилизации, внесенный правительством, решено вернуть вместе с предложениями Рады, сообщил Давид Арахамия.

Законопроект об изменении правил мобилизации, военного учета и службы, внесенный правительством Украины в Верховную раду, вернут на доработку кабинету министров. Такое решение принято на закрытом совещании представителей украинского парламента и военного командования, сообщил в четверг, 11 января, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамияв Telegram.

В заседании комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки участвовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной рады, главы фракций и комитетов, добавил Арахамия.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", — отметил глава фракции.

По словам депутата, все политические силы в Раде поняли и поддерживают необходимость мобилизации. "По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", — добавил Давид Арахамия.

Планы мобилизации в Украине

Власти Украины неоднократно подчеркивали, что в ВСУ существует дефицит кадров, и в 2024 году планируют мобилизовать новых военнослужащих, чтобы заменить воюющих уже два года и восполнить потери. В конце декабря 2023 года в Верховной раде зарегистрировали правительственный законопроект об ужесточении в стране мобилизации. В числе прочего правительство предлагает снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, предлагается разделить граждан на две категории — "годен" и "не годен" к военной службе, исключив промежуточную категорию — "ограниченно годен".

Существенно предлагается упростить порядок вручения повесток. Согласно законопроекту, ее могут вручить как лично, так и через электронный кабинет или электронную почту. Для уклонистов предлагается установить ряд ограничений. Им могут грозить запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, водить машину и брать кредиты.

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