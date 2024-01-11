Замсекретаря Совета безопасности России предостерег Киев от обстрела дальнобойными ракетами пусковых установок в России. Медведев утверждает, что это может повлечь за собой применение Россией ядерного оружия.

После серии массированных ракетных ударов по территории Украины замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 11 января, вновь пригрозил Киеву применением ядерного оружия.

"Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены вооруженными силами РФ, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Ну, разве что кроме ядерного пока", — цитирует "Интерфакс" слова Медведева на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных вооружений.

В своем Telegram-канале бывший президент России позднее предостерег Киев от обстрела западными дальнобойными ракетами пусковых ракетных установок на территории РФ. "Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства", — написал он.

Ранее командующий Воздушными силами Украины Юрий Игнат заявил, что у его страны нет ресурсов для перехвата тысяч российских ракет С-300, поэтому, по его словам, эффективнее вывести из строя пусковые установки таких ракет с помощью высокоточного оружия. Россия регулярно обстреливает Украину ракетами С-300. Жертвами этих обстрелов часто становятся мирные жители.

Что стоит за угрозами Медведева?

С начала агрессивной войны России против Украины Дмитрий Медведев уже неоднократно грозил применением ядерного оружия. В то же время нет никаких конкретных признаков того, что Москва в настоящее время действительно рассматривает такую возможность, отмечает агентство dpa.

Агентство Reuters в свою очередь пишет, что многие эксперты рассматривают заявления этого доверенного лица Владимира Путина как индикатор настроений в руководстве администрации президента РФ.

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