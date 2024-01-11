В столице Польши Варшаве десятки тысяч людей собрались в четверг, 11 января, возле здания парламента на демонстрацию протеста против лево-либерального правительства премьер-министра Дональда Туска. Преимущественно пожилые сторонники национал-консервативной оппозиционной партии "Право и справедливость"(ПиС) несли польские флаги и плакаты с надписями: "Здесь Польша, а не Тусколяндия" и "Министр культуры — министр цензуры".

По данным городских властей Варшавы, в протестной акции участвовали 35 тысяч человек, в то же время организаторы сообщили об участии от ста до трехсот тысяч демонстрантов.

Председатель ПиС Ярослав Качиньский, выступая с речью перед собравшимися, утверждал, что Евросоюз планирует "ликвидировать польскую отчизну" и превратить ее в "жилой район для поляков". Он также заявил, что кабинет Туска — "не польское правительство" и обвинил премьера Польши в том, что тот действует по указке Германии.

Реорганизация государственных СМИ

Первоначально планировалось, что акция под названием "Протест свободных поляков", организованная проигравшими на октябрьских выборах национал-консерваторами, будет направлена против попыток проевропейского правительства Туска "взять под контроль государственные вещательные компании". Несколько недель тому назад правительство приступило к реорганизации телеканала TVP, польского радио и информационного агентства PAP.

Правительство Туска обвиняет эти СМИ в том, что в годы правления ПиС они вели партийную пропаганду. Международные организации тогда также критиковали одностороннее, по их мнению, освещение событий общественно-правовыми СМИ в Польше.

Задержание бывшего министра и его заместителя

Но фокус протестной акции сместился на конфликт вокруг задержания двух осужденных политиков ПиС — бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Воисика. Они были задержаны и препровождены в тюрьму 9 января после того, как они укрылись в президентском дворце главы государства Анджея Дуды. ПиС объявила обоих бывших чиновников политическими заключенными.

В декабре 2023 года Каминьский и Воисик были приговорены судом в Варшаве в ходе апелляционного слушания к двум годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным положением и должны были приступить к отбыванию наказания. После первого судебного слушания в 2015 году президент Дуда помиловал обоих бывших чиновников, но Верховный суд Польши не признал это помилование законным, поскольку на тот момент процедура апелляции еще не была завершена.

Незадолго до начала массовой демонстрации протеста 11 января Анджей Дуда заявил о намерении вторично помиловать Каминьского и Воисика. Председатель ПиС Качиньский призвал демонстрантов провести короткие митинги возле обеих тюрем, в которых содержатся Каминьский и Воисик.

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