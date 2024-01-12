В Эстонии Харьюский уездный суд принял решение прекратить производство по делу о правонарушении в отношении политика Андреса Ауле и поэта Яака Валге. Дело касается инцидента, произошедшего летом 2023 года, когда мужчины установили флаг Эстонской ССР рядом с барельефом писателя Юхана Смуула в Старом городе Таллина, сообщает эстонский DELFI.

Уездный суд аннулировал решение Департамента полиции и погранохраны Ида-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры от 22 сентября прошлого года, согласно которому политик Яак Валге (EKRE) был оштрафован на 160 евро за нарушение общественного порядка, и за то же нарушение на ту же сумму был наказан и поэт Андрес Ауле.

Суд принял решение закрыть дело о правонарушении в отношении Яака Валге и Андреса Ауле, поскольку в их действиях не выявлено признаков проступка.

Валге и Ауле обвинялись в том, что 22 июля прошлого года в 5:02 утра они вывесили флаг Эстонской ССР на флагштоке дома на улице Харью, 1 (так называемый "Дом писателей") в центре Таллинна без разрешения владельца дома.

Согласно обвинению, такое действие нарушило общественный покой, поскольку, с точки зрения обывателя, обычно так не поступают. Кроме того, вывешивание флага Эстонской ССР в общественном месте также могло вызвать беспокойство у окружающих.

Собранные доказательства показали, что флаг купил Андрес Ауле и именно он его поднял. Яак Валге в это время находился в том же месте, но не участвовал в поднятии флага. Таким образом, по мнению суда, действия Валге не являются правонарушением, и производство в отношении него должно быть прекращено.

Ауле пояснил суду, что целью совершения им данной акции было не нарушение общественного порядка, а привлечение внимания к тому факту, что барельеф Юхана Смуула выставлен в общественном месте в центре Таллина и что это может раздражать тех людей или их потомков, в депортации которых в 1949 году Юхан Смуул в составе оперативной группы участвовал. Это также может тревожить и всех остальных репрессированных.

Суд посчитал такие объяснения Андреса Ауле правдоподобными и решил, что в его поведении отсутствует субъективный состав проступка. Флаг, хранящийся у полиции, будет возвращен Андресу Ауле после вступления приговора в законную силу.

Решение не вступило в силу, его можно обжаловать в суде высшей инстанции в течение 30 дней.

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