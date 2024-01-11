11 января Владимир Зеленский продолжил свое турне по странам Балтии. После посещения Вильнюса накануне президент Украины направился в Таллин, где встретился со своим эстонским коллегой Аларом Карисом и премьер-министром страны Каей Каллас, а также выступил перед депутатами парламента.
Зеленский впервые приехал в Эстонию после начала полномасштабного российского вторжения. Как сообщила газета Eesti Päevaleht, планы посетить Таллин у украинского президента были и ранее: визит в сентябре 2023 года не состоялся на фоне скандала вокруг бизнеса мужа Каллас, в декабре 2023 года поездку отменили, поскольку Зеленский был занят решением внутренних проблем, в частности, сменой руководства министерства обороны.
В центре Таллина с вечера среды, когда украинская делегация прибыла в город, были усилены меры безопасности: вводились временные ограничения дорожного движения, в небе кружили вертолеты, за порядком на улицах следили около 800 полицейских и военные.
Утром Зеленский прибыл в Кадриорг, официальную резиденцию главы эстонского государства. На пресс-конференции по итогам переговоров президент Карис назвал встречу "теплой", заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Эстонии и призвал западных партнеров последовать примеру Таллина, взяв на себя обязательства по оказанию помощи Киеву в долгосрочной перспективе.
"Россия не только хочет захватить Украину. Она кинула вызов всему демократическому миру, используя оружие, которое она получила от Северной Кореи. Для противостояния этому Европа должна сдать более мощной в военном плане", — заявил Карис.
В свою очередь, Зеленский поблагодарил Эстонию за поддержку Украины и ее стремления вступить в ЕС и НАТО, а также помощь в лечении и реабилитации раненых украинских военных. "Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще", — сказал Зеленский.
"Россия должна понести ответственность за свои действия, российские убийцы и террористы должны понести ответственность за свою агрессию. Их активы должны быть конфискованы в помощь Украине. Россия будет финансово отвечать за агрессию. Также это будет поучительным уроком для всех", — подчеркнул президент Украины.
После этого Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Глава эстонского правительства приветствовала президента Украины в Таллине и выразила уверенность в победе его страны в войне против России.
На последовавшей за переговорами пресс-конференции украинского лидера спросили о планах по возвращению военнообязанных граждан страны, покинувших ее территорию после начала полномасштабного российского вторжения. Ранее в правительстве Эстонии выражали готовность способствовать этому процессу.
"Вопрос не в украинских гражданах, которые выехали после начала войны. Выезжали дети, женщины, мужчины. Никто не знал, что будет завтра. […] В то же время есть люди, которые вне правил, вне закона пересекали границу. Если они мобилизационного возраста, они должны помогать, они должны быть в Украине. Я не говорю, что кто-то обязательно должен быть на фронте. Есть определенные правила, есть закон. Если вы в Украине и работаете, платите налоги, то вы точно так же защищаете державу. Это нужно. Но если вы за границей, мобилизационного возраста, не на фронте, не платите налоги, выехали незаконно — то есть вопросы", — ответил Зеленский.
Последней остановкой в программе визита был эстонский парламент. Помимо депутатов и членов правительства, послушать украинского лидера прибыли экс-президенты Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и Керсти Кальюлайд.
"Символично, что в исторической перспективе 24 февраля приобретает иное значение. В этот день Эстония всегда празднует независимость своей республики. И именно 24 февраля нынешние руководители России попытались возродить Российскую империю, напав на Украину", — отметил в своем выступлении Зеленский.
Во время речи на Зеленском был свитшот цвета хаки с надписью Kaitsetahe (эст. "желание защищать"), который ему подарила Каллас. "То, что здесь написано, есть во всех украинских сердцах. Надеюсь, нас объединит еще одно слово — "выйдутахе" (эст. "желание победить" — прим. Delfi). И мы победим Россию вместе", — отметил украинский лидер.
Около 16:00 украинская делегация прибыла в аэропорт, чтобы отправиться в Ригу. В латвийской столице у Зеленского запланирована аналогичная программа: встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, премьер-министром Эвикой Силиней и депутатами Сейма.