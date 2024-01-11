11 января Владимир Зеленский продолжил свое турне по странам Балтии. После посещения Вильнюса накануне президент Украины направился в Таллин, где встретился со своим эстонским коллегой Аларом Карисом и премьер-министром страны Каей Каллас, а также выступил перед депутатами парламента.

Зеленский впервые приехал в Эстонию после начала полномасштабного российского вторжения. Как сообщила газета Eesti Päevaleht, планы посетить Таллин у украинского президента были и ранее: визит в сентябре 2023 года не состоялся на фоне скандала вокруг бизнеса мужа Каллас, в декабре 2023 года поездку отменили, поскольку Зеленский был занят решением внутренних проблем, в частности, сменой руководства министерства обороны.

В центре Таллина с вечера среды, когда украинская делегация прибыла в город, были усилены меры безопасности: вводились временные ограничения дорожного движения, в небе кружили вертолеты, за порядком на улицах следили около 800 полицейских и военные.

Утром Зеленский прибыл в Кадриорг, официальную резиденцию главы эстонского государства. На пресс-конференции по итогам переговоров президент Карис назвал встречу "теплой", заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Эстонии и призвал западных партнеров последовать примеру Таллина, взяв на себя обязательства по оказанию помощи Киеву в долгосрочной перспективе.

"Россия не только хочет захватить Украину. Она кинула вызов всему демократическому миру, используя оружие, которое она получила от Северной Кореи. Для противостояния этому Европа должна сдать более мощной в военном плане", — заявил Карис.

Estonia's unwavering support for Ukraine, our people, and our defense is evident today, during my visit, and throughout the war. President @AlarKaris and I discussed cooperation at the European institutions' level, our potential in Europe, frontline developments and prospects,… pic.twitter.com/JdKkHud1uR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2024

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Эстонию за поддержку Украины и ее стремления вступить в ЕС и НАТО, а также помощь в лечении и реабилитации раненых украинских военных. "Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще", — сказал Зеленский.

"Россия должна понести ответственность за свои действия, российские убийцы и террористы должны понести ответственность за свою агрессию. Их активы должны быть конфискованы в помощь Украине. Россия будет финансово отвечать за агрессию. Также это будет поучительным уроком для всех", — подчеркнул президент Украины.

После этого Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Глава эстонского правительства приветствовала президента Украины в Таллине и выразила уверенность в победе его страны в войне против России.

На последовавшей за переговорами пресс-конференции украинского лидера спросили о планах по возвращению военнообязанных граждан страны, покинувших ее территорию после начала полномасштабного российского вторжения. Ранее в правительстве Эстонии выражали готовность способствовать этому процессу.

"Вопрос не в украинских гражданах, которые выехали после начала войны. Выезжали дети, женщины, мужчины. Никто не знал, что будет завтра. […] В то же время есть люди, которые вне правил, вне закона пересекали границу. Если они мобилизационного возраста, они должны помогать, они должны быть в Украине. Я не говорю, что кто-то обязательно должен быть на фронте. Есть определенные правила, есть закон. Если вы в Украине и работаете, платите налоги, то вы точно так же защищаете державу. Это нужно. Но если вы за границей, мобилизационного возраста, не на фронте, не платите налоги, выехали незаконно — то есть вопросы", — ответил Зеленский.

Последней остановкой в программе визита был эстонский парламент. Помимо депутатов и членов правительства, послушать украинского лидера прибыли экс-президенты Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и Керсти Кальюлайд.

"Символично, что в исторической перспективе 24 февраля приобретает иное значение. В этот день Эстония всегда празднует независимость своей республики. И именно 24 февраля нынешние руководители России попытались возродить Российскую империю, напав на Украину", — отметил в своем выступлении Зеленский.

I met with @KajaKallas to thank Estonia for its willingness to continue providing military and financial assistance to Ukraine in the coming years. We also discussed other significant Estonian defense initiatives, such as the formation of artillery and IT coalitions, as well as… pic.twitter.com/wMZIj0qXor — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2024

Во время речи на Зеленском был свитшот цвета хаки с надписью Kaitsetahe (эст. "желание защищать"), который ему подарила Каллас. "То, что здесь написано, есть во всех украинских сердцах. Надеюсь, нас объединит еще одно слово — "выйдутахе" (эст. "желание победить" — прим. Delfi). И мы победим Россию вместе", — отметил украинский лидер.

Около 16:00 украинская делегация прибыла в аэропорт, чтобы отправиться в Ригу. В латвийской столице у Зеленского запланирована аналогичная программа: встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, премьер-министром Эвикой Силиней и депутатами Сейма.

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