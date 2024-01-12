Как передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в 9.15 утра на 13-м километре Таллиннской кольцевой дороги было зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий подряд, движение оказалось заблокированным.
В большинстве аварий, к счастью, дело ограничилось легкими столкновениями, однако сообщается, что в нескольких ДТП пятеро человек все же получили травмы и были доставлены в больницу на машинах "скорой помощи".
Первыми на место происшествия прибыли спасатели из Ассаку, которые начали проверять состояние здоровья водителей, попавших в аварию, и выяснять степень тяжести ситуации, сообщил BNS представитель Северного спасательного центра.
Прибывшие на место происшествия спасатели сняли клеммы аккумуляторов с автомобилей, находившихся на месте аварии, чтобы исключить риск возгорания.
Им также пришлось вырезать пострадавшего из одного из автомобилей с помощью гидравлических инструментов, и он был передан врачам скорой помощи.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели из Асаку, Кесклинна и Ласнамяэ, добровольные спасатели Саку и Сауэ, а также оперативный руководитель из Ляэне-Харью. На место происшествия доставлен контейнер-бытовка, который обычно используется спасательными службами для проведения длительных спасательных операций и где люди при необходимости могут согреться.
Из-за массового ДТП движение на Таллиннской кольцевой дороге на участке Луйге-Курна закрыто в направлении Юри. Из-за перенаправления движения в районе аварии образовались пробки также и в обратном направлении. Департамент транспорта просит автомобилистов избегать этого района, чтобы объехать его, потребуется дополнительно более 60 минут.
Дорожные условия плохие из-за сильного снега и ветра. Дороги обледенели и покрыты снегом. Полиция советует водителям по всей Эстонии выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и соблюдать дистанцию.
На место были доставлен специальный контейнер, который Спасательный департамент использует для долгих спасательных операций в котором при необходимости люди могут согреться.