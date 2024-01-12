В пятницу утром на Таллиннской кольцевой дороге произошла цепная авария с участием десятка грузовиков, легковых автомобилей и фургонов, в результате которой пострадали пять человек, одного из пострадавших спасателям пришлось вырезать из обломков машины.

Как передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в 9.15 утра на 13-м километре Таллиннской кольцевой дороги было зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий подряд, движение оказалось заблокированным.

В большинстве аварий, к счастью, дело ограничилось легкими столкновениями, однако сообщается, что в нескольких ДТП пятеро человек все же получили травмы и были доставлены в больницу на машинах "скорой помощи".

Первыми на место происшествия прибыли спасатели из Ассаку, которые начали проверять состояние здоровья водителей, попавших в аварию, и выяснять степень тяжести ситуации, сообщил BNS представитель Северного спасательного центра.

Прибывшие на место происшествия спасатели сняли клеммы аккумуляторов с автомобилей, находившихся на месте аварии, чтобы исключить риск возгорания.

Им также пришлось вырезать пострадавшего из одного из автомобилей с помощью гидравлических инструментов, и он был передан врачам скорой помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели из Асаку, Кесклинна и Ласнамяэ, добровольные спасатели Саку и Сауэ, а также оперативный руководитель из Ляэне-Харью. На место происшествия доставлен контейнер-бытовка, который обычно используется спасательными службами для проведения длительных спасательных операций и где люди при необходимости могут согреться.

Из-за массового ДТП движение на Таллиннской кольцевой дороге на участке Луйге-Курна закрыто в направлении Юри. Из-за перенаправления движения в районе аварии образовались пробки также и в обратном направлении. Департамент транспорта просит автомобилистов избегать этого района, чтобы объехать его, потребуется дополнительно более 60 минут.

Дорожные условия плохие из-за сильного снега и ветра. Дороги обледенели и покрыты снегом. Полиция советует водителям по всей Эстонии выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и соблюдать дистанцию.

На место были доставлен специальный контейнер, который Спасательный департамент использует для долгих спасательных операций в котором при необходимости люди могут согреться.

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