Оппозиция Тайваня признала поражение на прошедших в субботу президентских выборах. Подсчет голосов еще продолжается, но отрыв фаворита гонки, кандидата от правящей партии Уильяма Лая уже недосягаемо велик.

Кандидат от правящей партии 64-летний Уильям Лай (иначе Лай Циндэ), который представляет правящую Демократическую прогрессивную партию, был фаворитом с самого начала. Власти материкового Китая называют его сепаратистом.

Он выступает за сокращение экономической зависимости острова от Пекина и сближение с США.

Его главный оппонент — кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи, напротив, сторонник сближения с материковым Китаем.

По промежуточным данным подсчета голосов, Лай набирает 42%, Хоу — 34%.

Разрыв между ними заметно увеличился с последнего обновления данных. Причем показатели Хоу фактически замерли на месте.

Корреспондент Би-би-си Руперт Уингфилд-Хейз передает из Тайбэя, что Центральная избирательная комиссия по какой-то причине работает медленне, чем ожидалось: пока подсчитаны всего около четырех миллионов голосов.

Преимущество Уильяма Лая — ожидаемый расклад, хотя различные предвыборные опросы прогнозировали более плотную гонку.

Также впервые в истории политики Тайваня вызов двум главным партиям бросил кандидат от третьей — очень популярной среди молодежи. Он показывает лучший результат, чем ожидалось, но не составляет серьезную конкуренцию.

Люди начали занимать очереди у избирательных участков еще до их открытия. Отмечана очень высокая явка.

Официальные итоги будут подведены через несколько дней.

Однако сообщается, что сотни сторонников Уильяма Лая собрались в штаб-квартире Демократической прогрессивной партии и уже празднуют победу.

Остров в кольце

За выборами на Тайване наблюдает весь мир, так как Пекин грозит острову войной в случае, если по их итогам тайваньцы захотят объявить о формальной независимости от Китая.

Накануне выборов китайские вооруженные силы значительно повысили активность вокруг Тайваня.

Тайваньское Министерство обороны заявляет, что в воздухе вокруг острова курсируют восемь китайских военных самолетов, один из которых нарушил воздушное пространство с юго-западной стороны в шесть утра по местному времени — незадолго до открытия избирательных участков.

Также в субботнем заявлении Минобороны Тайваня говорится, что шесть китайских военных кораблей взяли остров в кольцо.

"Вооруженные силы [Тайваня] следят за ситуацией. Боевым воздушным патрулям, кораблям ВМФ и наземным ракетным системам поручено реагировать на враждебные действия в случае необходимости", — заявило военное ведомство Тайваня.

Ранее США не раз заявляли, что вмешаются в ситуацию в регионе в случае военной агрессии со стороны Пекина.

Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайвань называет себя независимым государством. Там есть собственная конституция, армия и избранное правительство.

Независимость Тайваня также признается рядом государств.

При этом и КНР, и Тайвань официально считают себя одним большим Китаем.

Тайвань допускает объединение с материковым Китаем, но не под началом китайской Компартии, а на условиях сохранения статус-кво — формально вместе, фактически врозь.

Согласно опросам, более 90% тайваньцев не желает немедленного объединения. Но и объявления независимости большинство на Тайване тоже не хочет, так как этот шаг неизбежно повлечет за собой войну с Китаем.

В субботу многие на избирательных участках говорили в комментариях западной прессе, что пришли голосовать за свободу для себя и своих детей.

При этом, по словам тайваньских социологов, в преддверии этих выборов население острова больше волновали экономические проблемы (экономический рост в стране в последний год сильно замедлился), чем отношения с Китаем.

Тайвань и китайская цензура

За выборами в Тайване следит не только официальный Пекин, но и рядовые китайцы.

Хэштег "Выборы в Тайване" лидировал утром в субботу в трендах китайской соцсети Weibo.

Однако китайская интернет-цензура сработала быстро и удалила хэштег, после чего посты о выборах практически исчезли из поиска.

При этом комментировать старые сообщения все еще можно.

Многие комментаторы придерживаются линии китайских властей и выступают против возможной независимости Тайваня.

"Родина должна быть единой и будет единой", — написал один из пользователей, получивший более 700 лайков под своим постом.

Но есть и другие мнения.

"Почему у нас нет выборов, я тоже хочу голосовать", — спрашивает один из пользователей.

"Почему у нас тут на материке нет такой модели. Я никогда не видел ни одного избирательного участка и только из новостей узнаю, кого у нас назначили чиновниками, а я даже не знаю, кто они", — говорится в другом посте, получившем большой охват в соцсети.

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