Соединенные Штаты заявили, что в субботу нанесли новый удар по военным объектам боевиков-хуситов в Йемене.

Американские военные говорят, что это был "повторный удар" по радарной установке хуситов.

В ответ боевики пригрозили дать "сильный и эффективный ответ", отметив, что налет обошелся без жертв.

Силы международной коалиции во главе с США и Великобританией в ночь с четверга на пятницу нанесли первую серию ударов по десяткам военных объектов хуситов в ответ на продолжающиеся с ноября нападения боевиков на торговые суда в Красном море.

Новый удар, как заявило центральное американское командование, был нанесен с помощью крылах ракет Tomahawk "по конкретной военной цели", чтобы "снизить возможность хуситов атаковать морские суда".

В интервью телеканалу Al Jazeera представитель хуситов Насрулдин Амер заявил, что "за этим новым ударом последует сильный, жесткий и эффективный ответ".

Другой представитель боевиков, Мохаммед Абдулсалам, заявил агентству Reuters, что удары не сильно повлияли на возможности группировки препятствовать движению связанных с Израилем судов в Красном море.

Западные правительства всячески подчеркивают, что удары по хуситам в Йемене никак не связаны с войной в Газе и являются "необходимым и пропорциональным ответом" на ничем не спровоцированные и неприемлемые атаки хуситов на торговое судоходство в Красном море.

Однако в Йемене и арабском мире в целом действия Запада трактуются иначе: там полагают, что США и Великобритания, решив нанести удары по хуситам, которые объясняют свои действия солидарностью с ХАМАС и жителями Газы, открыто встали на сторону Израиля.

Одна из распространившихся в последнее время в арабском мире теорий даже гласит, что Запад выполняет работу за израильского премьера Нетаньяху.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, не исключено, что удары коалиции все же окажут отрезвляющий эффект на хуситов и уж точно снизят в ближайшей перспективе их возможности атаковать суда в Красном море.

Каковы риски?

Чем дольше будут продолжаться такие удары, тем больше риск, что США и Великобритания окажутся втянутыми в йеменский конфликт, пишет Гарднер.

Он напоминает, что Саудовской Аравии понадобилось больше 8 лет на то, чтобы выйти из конфликта после того, как она вмешалась в гражданскую войну в Йемене, а хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, лишь еще больше укрепили там свои позиции.

Как пишет ведущая программы Би-би-си Sunday Лора Кунссберг, хуситы установили тесные связи с Ираном задолго до нынешнего конфликта в Красном море, Тегеран снабжает их оружием и помогает с военной подготовкой. Именно ракеты и беспилотники иранского производства применялись для ударов по грузовым судам.

Для Ирана, у которого кроме России и Китая сравнительно немного союзников, очень важно было укрепить свои позиции в Йемене, чтобы бороться, в первую очередь с Саудовской Аравией, тесно связанной с США и Западом, за влияние на Ближнем Востоке

Таким образом, подчеркивает Кунссберг, речь идет о гораздо большем, чем просто несколько грузовых судов в Красном море, и вот почему правительство Риши Сунака вместе с американцами рискнуло вмешаться в этот конфликт, однако последствия такого вмешательства трудно предугадать.

Если нападения хуситов продолжатся, а они уже пообещали дать "жесткий ответ", то и Британия не сможет воздерживаться от дальнейших ударов. Однако тут, как пишет Кунссберг, возникает вопрос, как далеко готово будет зайти британское правительство и готово ли оно к эскалации конфликта?

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram