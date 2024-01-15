По меньшей мере одиннадцать человек погибли в результате сильного дождя и наводнения в Рио-де-Жанейро. Такие данные экстренные службы привели в воскресенье, 14 января.

В пожарной службе рассказали, что сильнее всего пострадал север второго по величине города Бразилии. Люди гибли в результате оползней, ударов электрическим током или тонули. Одна женщина числится пропавшей без вести, поскольку ее автомобиль упал в реку.

В отдельных частях Рио-де-Жанейро за сутки выпало больше осадков, чем за все предыдущие дни января. Некоторые центральные улицы города оказались под водой, которая доставала до крыш автомашин. Была нарушена работа общественного транспорта.

Мэр города Эдуардо Паес призвал людей оставаться дома и не препятствовать спасательным и восстановительным работам. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

Правительство президента Луиса Инасио Лулы да Силвы предложило Рио-де-Жанейро федеральную поддержку. По данным бразильских властей, опасность оползней сохраняется в восьми городах штата.

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