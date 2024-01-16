Правительство Польши подписали с представителями местных перевозчиков соглашение о временном отказе от блокирования погранпунктов на границе с Украиной. Об этом сообщает PAP со ссылкой на министра инфраструктуры Дариуша Климчака.

Министр отметил, что транспортные компании откажутся от протестов на границе с Украиной до 1 марта. По словам Климчака, польское правительство намерено продолжить переговоры с протестующими.

Соглашение включает в себя мониторинг выполнения двусторонних мер по облегчению положения водителей, проведение переговоров с Брюсселем по спорным вопросам и переговоров с Еврокомиссией о выделении финансовой поддержки для польских грузоперевозчиков.

"Это не конец, но протест будет приостановлен. Мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", — рассказал агентству Reuters представитель польского Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Томаш Борковский.

Польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной в ноябре. Водители требовали, чтобы для украинских транспортных компаний вернули требование о получении разрешения на въезд на территорию Польши и ЕС. Эту норму временно отменили после начала полномасштабного российского вторжения.

Киев и Варшава в конце декабря согласовали план действий по совместному разрешению кризиса на границе двух стран.

Накануне правительство Румынии сообщило, что достигло соглашения с бастовавшими в разных регионах страны фермерами, некоторые из них блокировали и границу с Украиной.

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