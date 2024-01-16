Российская армия снова нанесла удар по Харькову, предположительно ракетами из комплекса С-300.

О взрывах в Харькове только что сообщили несколько украинских новостных телеграм-каналов.

За считанные минуты до этого Воздушные силы Украины объявили о ракетной угрозе и воздушной тревоге в Харькове и области. Сразу вслед за этим ракетная угроза и тревога были объявлены и в соседних Сумской и Полтавской областях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает — пока без каких-либо подробностей — что в результате ракетного удара по городу есть раненые.

"Удары по центру города. Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры, и именно туда, где жилая застройка. ГСЧС уже работает на местах прилетов. Есть информация о раненых", — написал Терехов в своем телеграм-канале.

В результате российского ракетного удара по Харькову, по последним данным, ранены 16 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Ракетная угроза и тревога объявлены и в соседних Сумской и Полтавской областях.

Кроме того, на юге, в Запорожской области, объявлена воздушная тревога в связи с угрозой налета "шахедов".

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