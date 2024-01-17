Яхья Синвар, лидер ХАМАС в секторе Газа и один из создателей военизированного крыла палестинской террористической группировки, внесен Евросоюзом в список террористов. Об этом сообщил во вторник, 16 января, сайт Европейского совета.

"Это решение является частью реакции Европейского Союза на угрозу, исходящую от ХАМАС, и его жестокие и неизбирательные террористические атаки в Израиле 7 октября 2023 года", — говорится в сообщении.

Далее уточняется, что все денежные средства и другие финансовые активы Синвара в странах-членах ЕС теперь подлежат заморозке. Кроме того, никакие структуры ЕС отныне не могут предоставлять главе ХАМАС в секторе Газа ни денежные средства, ни какие-либо другие экономические ресурсы.

Власти США внесли Синвара в свой список террористов еще в 2015 году.

Кто такой Яхья Синвар

Яхья Синвар родился в 1962 году в лагере беженцев Хан Юнис, что на юге сектора Газа. В 80-х годах он стал одним из основателей ХАМАС. В том числе Синвар принимал активное участие в создании его военизированного крыла — "Бригад аль-Кассам", которые совершили в Израиле множество атак с использованием террористов-смертников. За жестокость его прозвали "мясником из Хан Юниса".

В 1988 году Яхья Синвар был осужден судом Израиля на четыре пожизненных срока за убийства нескольких палестинцев, подозреваемых ХАМАС в коллаборационизме, а также двух израильских солдат. В 2011 году Синвара вместе с 1000 другими палестинскими заключенными обменяли на израильского солдата Гилада Шалита. "Мясник из Хан Юниса" вернулся в Газу, где отвечал за связи между военным и политическим крылом ХАМАС. В 2017 году он стал главой этой террористической организации в секторе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинял Синвара в том, что в борьбе против Израиля тот готов жертвовать палестинскими мирными жителями. По его словам, Синвар не интересуется судьбой своего народа и ведет себя "как маленький Гитлер в своем бункере". По данным израильских СМИ, когда ЦАХАЛ вел активные бои на севере сектора Газа, "мясник из Хан Юниса" переместился на юг региона.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 24 тысяч человек, свыше 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Ранее 16 января министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что интенсивная фаза операции израильской армии в секторе Газа подходит к концу, и скоро стратегия сменится. Точных сроков, как и подробностей следующей фазы Галант не привел.

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