В последние годы количество людей, потребляющих табак по всему миру, неуклонно снижается. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном во вторник.

ВОЗ проанализировала динамику употребления табака начиная с 2000 года. Если в 2000 году курил или употреблял табачные изделия каждый третий взрослый в мире, то в 2020-м этот показатель сократился до каждого пятого жителя планеты, говорится в докладе.

По данным ВОЗ, на данный момент 150 стран продолжают успешно сокращать потребление табака. Например, начиная с 2010 года количество курильщиков в Бразилии сократилось на 35%, Нидерланды находятся на пороге достижения целевого показателя в 30%.

Более 1,25 млрд взрослых людей по всему миру по-прежнему употребляют табачные изделия.

Несмотря на то, что уровень курения в большинстве стран снижается, ВОЗ предупредила, что смертность от табака будет оставаться высокой еще долгие годы.

По статистике ВОЗ, в настоящее время от табака ежегодно умирает более восьми миллионов человек, включая 1,3 миллиона некурящих, ставших жертвами пассивного курения.

"За последние годы в борьбе с курением был достигнут значительный прогресс, но для самоуспокоения нет времени, — заявил директор Департамента ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Креч. — Мы видим, что, как только правительство думает, что оно выиграло битву с курением, табачная промышленность использует эту возможность, чтобы манипулировать политикой в сфере здравоохранения и продавать свою смертоносную продукцию".

По данным ВОЗ, в настоящее время больше всего табачных изделий потребляют в юго-восточной Азии (26,5 % населения). На втором месте — европейский континент (25,3%).

По подсчетам ВОЗ, к 2030 году Европа может стать лидером по употреблению табачных изделий в мире.

Уровень потребления табака среди женщин в европейском регионе более чем вдвое превышает среднемировой показатель и снижается гораздо медленнее, чем в других регионах, отметили в ВОЗ.

Распространенность потребления табака в некоторых странах с 2010 года изменилась незначительно, в то время как в шести странах все еще наблюдается рост потребления табака: Конго, Египте, Индонезии, Иордании, Омане и Молдове.

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