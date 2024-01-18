Неспособность Конгресса действовать по вопросу предоставления Украине дальнейшей военной помощи "ставит под угрозу национальную безопасность США, альянс НАТО и остальной свободный мир". Такое заявление сделал президент США Джо Байден на встрече с руководством ряда комитетов Конгресса, сообщает пресс-служба Белого дома в среду, 17 января.

Указывается, что Байден обсудил необходимость дальнейшей поддержки Украины с председателями и членами комитетов по разведке, вооруженным силам и ассигнованиям Палаты представителей и Сената, а также комитета по международным отношениям Сената и комитета по иностранным делам Палаты представителей. Он подчеркнул важность того, чтобы Конгресс гарантировал получение Украиной "ресурсов, необходимых ей для защиты от жестокого вторжения России, — включая средства ПВО и артиллерии". "Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решимости США", — отмечают в Белом доме.

В то же время Байден заявил, что его воодушевляет прогресс, достигнутый по вопросу о защите границ США в ходе двухпартийных переговоров в Сенате. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе заверил того в продолжении помощи его стране, защищающейся от вторжения РФ.

Военная помощь США Украине

7 января Представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США согласовали бюджет правительства на 2024 год. Проект оборонного бюджета, принятый профильными комитетами обеих палат американского законодательного органа, включает 300 млн долларов на военную помощь Украине. Законодатели также намерены в случае необходимости выделить на те же нужды 300 млн и в 2025 финансовом году. В целом помощь Киеву была продлена до конца 2026 года.

В 2023 году, по данным президента Украины Владимира Зеленского, США предоставили Украине 34 пакета военной помощи на общую сумму более 24 млрд долларов (21,6 млрд евро).

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