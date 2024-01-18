В ночь на 18 января армия РФ выпустила по территории Украины 33 ударных дрона Shahed-136/131, сообщили Воздушные силы ВСУ. Силам ПВО удалось сбить 22 беспилотника.

"Еще несколько дронов не достигли своих целей", — отметили украинские военные.

По данным ВСУ, беспилотники были запущены из Краснодарской края и Курской области. Основными направлениями удара стали север и юг Украины.

Силы ПВО минувшей ночью работали в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

В Днепропетровской области в результате падения обломков Shahed возник пожар на территории фермерского хозяйства. "Повреждены хозяйственные постройки и прицеп. Люди не пострадали", — сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

О других разрушениях на момент написания новости не сообщалось.

Помимо дронов, российские военные ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram