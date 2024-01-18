Минобороны РФ объявило, что в ночь на 18 января над Ленинградской областью был сбит беспилотник. О сбитом над этим регионом дроне власти РФ сообщают впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что "в связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области", никто не пострадал. "Идут следственные мероприятия", — добавил он.

"Украинская правда" со ссылкой на источник в спецслужбах пишет, что дроны ударили по нефтебазе в Ленинградской области. "Это операция ГУР с задействованием современных украинских средств", — заявил собеседник издания, добавив, что "отныне военные объекты Питера и Ленинградской области — в зоне досягаемости украинских сил".

Кроме того, Минобороны РФ объявило, что около 1:30 по московскому времени (0:30 по рижскому) силы ПВО сбили один беспилотник в Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дрон сбили в городском округе Подольск. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Вечером 17 января в Минобороны заявили, что силы ПВО уничтожили две ракеты комплекса "Точка-У" и перехватили три БПЛА над территорией Брянской области. По данным губернатора области Александра Богомаза, в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получил один жилой дом, а на территории промышленного предприятия в одном из зданий было частично повреждено остекление, добавил Богомаз.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром 18 января сообщил, что силы противовоздушной обороны ночью сбили над регионом десять ракет. "Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава", — написал Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что врачи оказывают раненой всю необходимую помощь.

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