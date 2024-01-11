Как минимум 11 человек получили ранения в результате российского ракетного удара по Харькову, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

По его данным, российские военные нанесли удар ракетами С-300 по Киевскому району города около 22:30 10 января. В результате повреждено здание гостиничного комплекса, в котором на момент атаки находились более 30 человек. Синегубов подчеркнул, что речь идет про гражданских лиц.

Глава администрации уточнил, что при обстреле ранения получили четверо мужчин в возрасте от 31 до 38 лет, а также семь женщин в возрасте от 23 лет до 71 года. Двум из 11 пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, остальных доставили в медучреждения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Мэр Харькова Игорь Терехов пишет, что российские военные ударили по гостинице в центре города двумя ракетами. В числе пострадавших, по словам Терехова, — турецкие журналисты. По данным Нацполиции, при ударе пострадал репортер агентства "Анадолу". В агентстве подтвердили эту информацию, добавив, что во время обстрела в гостинице находились два их сотрудника.

Также мэр сообщил, что в результате атаки повреждения получили жилые дома, автосалон и производственное предприятие. Синегубов добавил, что при ударе загорелись несколько автомобилей.

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину регулярно обстреливают Харьков.

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