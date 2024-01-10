Иран разработал для России новый беспилотный летательный аппарат "Шахед-107", сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник. По его словам, это ударный и разведывательный дрон.

Новая разработка, утверждает собеседник телеканала, относится к семейству беспилотников "Шахед-101" с V-образным хвостом. Длина дрона — около 2,5 м, размах крыльев — 3 м. Предполагается, что БПЛА можно запускать с транспортного средства, а дальность его полета составляет около 1500 км. Sky News отмечает, что дрон, предположительно, оснастили передатчиком для трансляции видео, а также технологией поиска важных целей.

Собеседник телеканала утверждает, что иранские и российские специалисты провели испытание нового дрона, а Иран якобы предложил российским военным купить "несколько единиц" беспилотников за более чем 2 млн долларов.

Источник Sky News в Украине сообщил, что заявление о разработке нового беспилотника "скорее всего, правда". "У нас огромные опасения по поводу возможных поставок упомянутых беспилотников", — сказал собеседник.

Минобороны России и МИД Ирана пока не ответили на запросы журналистов о комментарии.

Минобороны РФ активно использует дроны-камикадзе иранского производства "Шахед-131" и "Шахед-136" (в России их переименовали в "Герань-1" и "Герань-2") для ударов по территории Украины.

По данным российских журналистов и украинской стороны, Россия наладила производство дронов "Шахед" в Татарстане. Газета The Washington Post писала, что к лету 2025 года там планируют произвести более шести тысяч дронов.

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