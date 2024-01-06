Вадим Филашкин сообщил, что по городу попали ракеты С-300. Удар пришелся в основном по Покровску и селу Ровное Мирноградской общины.
В Покровске под удар попал частный жилой сектор, разрушены шесть домов.
"Враг цинично наносит удары по гражданскому населению, пытаясь принести как можно больше страданий на нашу землю", — написал он в телеграме.
Российские власти не комментировали это сообщение.
Президент Украины Зеленский сообщил, что в эти часы в Покровске и в Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Зеленский также заявил, что российские войска использовали ракеты С-300.
"Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на это время известно о гибели более десяти человек, и среди них — дети, к сожалению… Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — цитируют украинские СМИ президента страны.
Покровск находится на контролируемой Украиной территории Донецкой области, примерно в 70 км к северо-западу от Донецка, до войны здесь проживало около 60 тыс. человек. Он подвергается обстрелам с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.