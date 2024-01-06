В результате российского ракетного удара по городу Покровск на востоке Украины погибли 11 человек, в том числе пятеро детей, сообщил губернатор области Вадим Филашкин. Кроме того, как сообщается, ранения получили восемь человек.

Вадим Филашкин сообщил, что по городу попали ракеты С-300. Удар пришелся в основном по Покровску и селу Ровное Мирноградской общины.

В Покровске под удар попал частный жилой сектор, разрушены шесть домов.

"Враг цинично наносит удары по гражданскому населению, пытаясь принести как можно больше страданий на нашу землю", — написал он в телеграме.

Российские власти не комментировали это сообщение.

Президент Украины Зеленский сообщил, что в эти часы в Покровске и в Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Зеленский также заявил, что российские войска использовали ракеты С-300.

"Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на это время известно о гибели более десяти человек, и среди них — дети, к сожалению… Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — цитируют украинские СМИ президента страны.

Покровск находится на контролируемой Украиной территории Донецкой области, примерно в 70 км к северо-западу от Донецка, до войны здесь проживало около 60 тыс. человек. Он подвергается обстрелам с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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