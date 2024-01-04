Около полуночи российские войска нанесли ракетный удар по городу Курахово Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в результате удара разрушены детский сад, школа, профилакторий и кафе, а также повреждены многочисленные многоэтажки.

Пострадавших среди гражданских, по предварительным данным, нет.

Также накануне вечером в районе 22:40 российские войска нанесли два ракетных удара по Шевченковскому району Харькова, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По данным Синегубова, удар был нанесен ракетами С-300. Ракеты, как утверждает глава Харьковского гарнизона Сергей Мельник, были запущены из района Белгорода.

Погибших и пострадавших в результате удара нет. Взрывной волной повреждены окна в жилом доме, написал Синегубов.

Об ударах тремя ракетами по Харькову и Курахово также сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Кроме того, по данным военных, в ночь на 4 января российская армия запустила по Украине два беспилотника Shahed. Оба дрона были сбиты в Хмельницкой области.

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