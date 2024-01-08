Ночью и утром 8 января российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ракетного обстрела и запусках российских ракет "Кинжал".

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Хмельницком и в Харьковской области. В некоторых районах Запорожья пропало электричество.

Российские войска нанесли как минимум четыре удара по Харькову, уточнил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Повреждены предприятие и учебное заведение, 53-летняя мирная жительница получила ранения. В городе Змиев Чугуевского района есть попадание в частный дом. Из-под завалов достали мужчин 90 и 60 лет. Под завалами остается мирная жительница.

В Запорожье утром 8 января прозвучало пять взрывов, рассказал глава областной администрации Юрий Малашко. По его словам, город атаковали крылатые и баллистические ракеты с разных направлений. "Известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами. В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших — мужчине и женщине", — заявил Малашко.

Около 20 человек, в том числе дети, пострадали из-за российской ракетной атаки по Новомосковску в Днепропетровской области, сообщил глава города Сергей Резник. По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома.

Украинские Telegram-каналы и СМИ сообщили, что в Кривом Роге серьезные повреждения из-за российской атаки получил торговый центр. Власти Днепропетровской области пока это не комментировали. Глава МВД Украины Игорь Клименко позже подтвердил, что один из торговых центров города пострадал при обстреле.

По словам Клименко, в Криворожском районе также был разрушен частный дом, один человек погиб. Еще один дом пострадал в Кривом Роге. Три человека могут находиться под завалами.

Силы обороны юга Украины также сообщили, что ночью подразделения ПВО сбили восемь российских дронов типа "Шахед-136/131": семь в Одесской области, один — в Николаевской.

Обломки одного из сбитых беспилотников упали на территории Одесского района. Там произошел пожар, но его быстро потушили. Разрушений и пострадавших нет, заявили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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