В ночь на 16 января российские средства ПВО сбили над территорией Воронежской области восемь украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, атака на регион происходила с 01:50 до 02:50 по московскому времени. Изначально в Минобороны заявили, что силы ПВО сбили четыре беспилотника. Позднее в Telegram-канале ведомства появился пост, в котором говорилось, что за ночь в Воронежской области "были уничтожены пять и перехвачены три украинских БПЛА". Кроме того, в ведомстве заявили, что еще четыре беспилотника были сбиты в Белгородской области.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, во время атаки обломки одного из беспилотников попали в квартиру на улице Тепличной, в результате чего пострадал ребенок. "У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте", — написал Гусев.

Он добавил, что в результате атаки в нескольких частных и двух многоквартирных домах выбило окна, в одном из них начался пожар на балконе, который оперативно ликвидировали.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил, что в городе после атаки беспилотников ввели режим ЧС "для оперативности принятия решений".

Власти РФ регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников на объекты в регионах, граничащих с Украиной. В частности, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об атаках беспилотников 10 и 11 января. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в последний раз сообщал об атаке БПЛА вечером 15 января.

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