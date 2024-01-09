Вечером 8 января Белгород и Белгородская область подверглись обстрелу со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, российские силы ПВО сбили десять воздушных целей "на подлете к городу". В Минобороны РФ уточнили, что удар по региону был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

В результате этой атаки, по данным Гладкова, пострадали три человека. "Женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности", — написал губернатор.

Утром он уточнил, что все пострадавшие находятся в реанимации. "Всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — добавил Гладков.

Также губернатор сообщил, что утром 9 января местные власти проведут подомовой обход в микрорайонах, пострадавших в результате обстрела. По предварительным данным, в Белгороде в одном частном доме и двух многоквартирных домах выбило окна, а также были повреждены три автомобиля. Помимо этого, на стоянке одного из предприятий загорелись четыре грузовых автомобиля, их уже потушили, уточнил Гладков. Также глава региона сообщил, что в Белгородском районе была повреждена крыша частного дома.

Регулярные обстрелы Белгорода начались после того, как российские войска нанесли несколько массированных ударов по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате которого погибли более 20 человек, еще около ста получили ранения.

5 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что местные власти готовы вывезти из Белгорода жителей, которые хотят покинуть город из-за обстрелов. 8 января глава региона заявил, что предложением об эвакуации воспользовались около 300 человек — их направили в пункты временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе.

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