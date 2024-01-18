Эстонские власти отказали в продлении временного вида на жительство митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению, посчитав его угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны (PPA).

Митрополит Евгений (в миру — Валерий Решетников) является гражданином России, в Эстонии он жил с 2018 года по срочному виду на жительство. Срок действия документа истекает 6 февраля, до этого дня священнослужитель должен покинуть территорию страны.

"Государство приняло решение отказать в продлении ему вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения," — объяснил позицию властей руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

В Министерстве внутренних дел напомнили, что представители ведомства неоднократно проводили беседы с предстоятелем Эстонской православной церкви и просили его прекратить публичное "оправдание кремлевского режима".

ERR отмечает, что свой первый двухлетний вид на жительство в Эстонии митрополит Евгений получил в 2018 году, а затем дважды продлевал его, в последний раз незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"В случае с причиной отказа в продлении срочного вида на жительство Решетникову мы говорим только об оценке результатов действий конкретного человека. Это решение никак не затрагивает Эстонскую православную церковь Московского патриархата и верующих," — подчеркнул Ару.

Получить комментарий у самого митрополита журналистам на момент написания новости не удалось. На сайте ЭПЦ никаких заявлений также не опубликовано.

Митрополит Евгений возглавил Эстонскую православную церковь Московского патриархата в 2018 году. До этого он более двадцати лет был викарием главы РПЦ — сначала Алексия II, затем Кирилла.

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