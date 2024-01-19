Германский бундестаг в четверг, 18 января, принял закон, ужесточающий меры высылки иностранцев, у которых нет законных оснований для пребывания в ФРГ. Цель нового пакета — добиться, чтобы мигранты, получившие отказ в статусе беженца, покинули Германию и вернулись на родину. Кроме того, он предусматривает более строгие наказание для тех, кто занимается контрабандой людей.

Закон был принят голосами представителей партий правящей коалиции — СДПГ, СвДП и "Союз-90"/"зеленые". В свою очередь оппозиционные партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и блок ХДС/ХСС не поддержали его, сочтя слишком мягким. Против проголосовали и несколько "зеленых", по мнению которых закон чрезмерно суров.

Полиции облегчили розыск нелегалов

Одно из самых существенных изменений — продление с 10 до 28 дней максимального срока содержания под стражей для нелегалов, ожидающих депортации. Кроме того, полиция получила право искать иностранцев, подлежащих высылке, не только в тех помещениях общежитий для беженцев, где они проживают, но и в других. Такие действия будут разрешены и в ночное время, а о самой депортации больше не будут предупреждать заранее. Исключения предусмотрены лишь для семей с детьми в возрасте до 12 лет.

Кроме прочего, закон позволяет просителям убежища устраиваться на работу в Германии после шести месяцев пребывания в стране. Ранее это было возможно по истечении девяти месяцев.

Число выдворений нелегалов из Германии

По данным МВД ФРГ, в 2023 году в Германии было зарегистрировано около 243 000 иностранцев, подлежащих высылке из страны. При этом подавляющая часть людей из этой группы — 193 000 мигрантов — имела право на временное пребывание в Германии в связи с тем, что их немедленная высылка считалась невозможной по объективным причинам (Duldung).

В 2023 году, по данным МВД ФРГ, было зафиксировано 16 430 случаев высылки нелегалов из страны. Это на 27% выше уровня 2022 года.

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