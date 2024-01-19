В среду вечером на столичном железнодорожном вокзале в Литве были задержаны двое граждан Беларуси. Они вышли из транзитного поезда, который не имели права покидать, пишет Delfi.lt.

17 января, в 22.20 ч. на железнодорожном вокзале Вильнюса из остановившегося поезда Калининград-Санкт-Петербург вышли двое мужчин. Их задержала охрана вокзала. Выяснилось, что это граждане Беларуси, один 1980, а другой 1972 г.р.

У обоих мужчин есть действующие шенгенские визы. Белорусы на том же поезде уехали в Беларусь. Их охраняли до станции "Кена", чтобы не вышли из поезда повторно.

По словам представителя Службы охраны госграницы Гедрюса Мишутиса, что недоразумение произошло по ошибке персонала поезда. В Вильнюсе персонал по неизвестной причине открыл двери вагона. Двое пассажиров заметили это и вышли.

"На Вильнюсском железнодорожном вокзале сейчас нет КПП. Поезд делает в Вильнюсе лишь техническую остановку. Пассажиры не могут выйти из поезда в Вильнюсе. Пассажиры могут выйти в Кене, где есть КПП", — объяснил Мишутис.

По его словам, документы у белорусов, которые сошли с поезда в Вильнюсе, были в порядке, у них были шенгенские визы, они могли сойти с поезда в Кене, но не стали этого делать, поехали дальше.

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