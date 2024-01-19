Япония посадила на Луне свой космический аппарат под названием «Лунный снайпер». Модуль совершил посадку на лунную поверхность после 15:20 по Гринвичу.

После посадки JAXA сообщило, что модуль, "судя по всему" прилунился, но затем прервало прямую видеотрансляцию о посадке.

Примерно через два часа после посадки JAXA подтвердило, что модуль действительно опустился на Луну и поддерживает связь с центром управления на Земле.

Однако представители японского агентства сообщили, что на модуле не работают солнечные батареи, а это значит, что ему придется полагаться только на собственные аккумуляторы. Таким образом не все в этой миссии пошло по плану.

Пока также окончательно неясно, опустился ли модуль на поверхность Луны в запланированной точке.

Если посадка будет успешной, Япония станет пятой лунной державой мира. Ранее посадить на Луне свой аппарат получалось у США, Китая, СССР и совсем недавно, в 2023 году, у Индии.

Индия при этом вошла в историю, осуществив первое в истории прилунение возле южного полюса спутника Земли.

Японское космическое агентство надеялось посадить корабль в пределах 100 метров от выбранного им места возле кратера Сиори на видимой стороне Луны.

Цель миссии — поиск воды и других веществ, которые могли бы сделать возможной жизнь человека на Луне.

В январе попытка частной американской компании Astrobotic достичь поверхности Луны закончилась провалом.

В прошлом много попыток посадить космический аппарат на естественный спутник Земли заканчивались провалом, отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам науки Джонатан Эймос.

Что такое "Лунный снайпер"

"Лунный снайпер" — это короткое название автоматической межпланетной станции под названием Smart Lander for Investigating Moon, SLIM ("Умный посадочный модуль для исследования Луны").

Проект SLIM разрабатывался более двух десятилетий, а запуск станции с Земли состоялся 6 сентября 2023 года.

SLIM оснащен камерами, радаром и лазерным дальномером. Но его главная особенность — это программное обеспечение. Аппарат будет делать снимки поверхности Луны по мере спуска и сопоставлять их с подробными картами кратеров.

Это уже вторая попытка японского космического агентства высадиться на Луну после потери связи с посадочным модулем Omotenashi в 2022 году.

Агентство дважды успешно приземляло свои аппараты на небольших астероидах, но приземление на Луну осуществить сложнее из-за ее гравитации.

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