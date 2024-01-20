Россия по итогам 2023 года стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Об этом в субботу, 20 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные китайской таможни.

Согласно этим данным, поставки нефти из РФ в Китай в 2023 году составили 107,02 млн тонн, что эквивалентно 2,14 млн баррелей в сутки. Это рекордная сумма поставок топлива в истории отношений Китая и РФ и это число намного больше, чем у других экспортеров нефти в Китай — Саудовской Аравии и Ирака, отмечает агентство.

КНР при этом снизила в пользу РФ закупки нефти у саудитов — на 1,8 процента (до 85,96 млн тонн). Однако общий импорт сырой нефти в Китай в 2023 году вырос до рекордных 563,99 млн тонн, пишет Reuters.

Россия продает почти всю свою нефть Индии и Китаю

В конце 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что на КНР в экспорте российской нефти приходится около 45-50 процентов, а доля Индии за два года выросла почти с нуля до 40 процентов. Экспорт же нефти в Европу из РФ в 2023 году снизился с 40-45 процентов до 4-5 процентов от общего количества поставок, отметил Новак.

При этом европейские страны закупают нефтепродукты у Индии и тем самым опосредованно платят за топливо Москве — хотя в ЕС введено эмбарго на поставки нефти из РФ из-за ее вторжения в Украину. В начале января британское издание Independent писало, что в 2023 году импорт нефтепродуктов в ЕС из Индии вырос на 115 процентов — до 231,8 тысячи баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем за последние семь лет.

По данным издания, 20 из 27 стран ЕС покупают нефтепродукты у Индии — даже несмотря на то, что они изготовлены из подсанкционной российской нефти. Лидером по таким закупкам стали Нидерланды, на них пришлось четверть объема импорта топлива в ЕС из Индии. Еще 23 процента нефтепродуктов закупает Франция.

Германия также импортирует из Индии нефтепродукты — бензин, авиационный керосин и дизельное топливо. На ФРГ приходится 7 процентов из общего числа поставок топлива из Индии в ЕС.

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