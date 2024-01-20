Президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Себастьян Лекорню объявили о готовящейся передаче Украине "нескольких сотен" бомб класса "воздух — земля". Речь идет о современных управляемых авиабомбах AASM Hammer.

Рассказывая о французской военной помощи, министр Лекорню обратил внимание на ее значительные объемы. В частности, речь идет об уже предоставленных авиационных ракетах SCALP и более чем 70 самоходных артиллерийских установках Caesar, которые будут переданы ВСУ в 2024 году в дополнение к полусотне предоставленных ранее.

Кроме того, с этого года Франция планирует увеличить количество 155-мм снарядов, передаваемых ВСУ, с 2 до 3 тысяч в месяц.

Пресс-служба министерства обороны Франции также подтвердила, что Украина в ближайшее время получит крылатые авиабомбы AASM.

"Эти бомбы дают возможность наносить точные дистанционные удары, чтобы поражать тылы российской армии", — сказано в заявлении ведомства.

По словам Лекорню, начиная с января, планируется ежемесячная поставка 50 бомб. Это весьма ощутимое количество, которое способно качественно изменить ситуацию вблизи линии фронта.

Что могут французские "молотки"?

Технология AASM ("Armement Air-Sol Modulaire" или "модульное вооружение класса „воздух — земля"") HAMMER ("Highly Agile Modular Munition Extended Range" или "Высокоманевренный модульный боеприпас увеличенной дальности", а в переводе с английского — "молоток") была разработана французской компанией Safran еще 15 лет назад, на за эти годы претерпела ряд модификаций и улучшений.

Основная идея заключалась в установке на обычную авиационную бомбу специального комплекта, делающего ее высокоточной и дальнобойной.

AASM Hammer совместим с разными стандартами бомб (125, 250, 500 и 1000 кг).

"Автономная и нечувствительная к помехам, эта система оружия может запускаться с небольшой высоты над пересеченной местностью", — говорится в описании на сайте производителя.

На бомбу спереди и сзади устанавливаются специальные устройства, превращающие ее в высокоточный боеприпас.

Впереди устанавливается система наводки. Она может быть спутниковой, инфракрасной или лазерной. Последняя даже позволяет поражать быстро движущиеся цели.

Позади бомбы монтируют систему ускорения. Она имеет твердотопливный реактивный двигатель и небольшие крылья-стабилизаторы.

Все это позволяет использовать AASM Hammer на дальности около 60–70 км, а также в любую погоду и на низкой высоте.

Этот гибрид бомбы и ракеты работает по принципу "выстрелил и забыл", то есть снаряд самостоятельно маневрирует к определенной наводчиком цели без привлечения пилота самолета.

Производитель утверждает, что эта бомба срабатывает в 99% случаев.

Правда, известно лишь о применении этого вооружения западными истребителями — французскими Rafale и американскими F-16. В случае с Украиной авиабомбы придется приспосабливать к советским Су-24М или МиГ-29.

Но у ВСУ уже есть положительный опыт интеграции западных авиационных ракет Storm Shadow/SCALP с этими самолетами.

Как отмечает украинский аналитический портал Defense Express, в 2011 году, по официальным данным, было изготовлено 1424 комплекта AASM Hammer, то есть в два раза меньше, чем ожидалось.

Кроме того, во французских СМИ разразился скандал, когда выяснилось, что стоимость AASM Hammer вместе с разработкой составляет 360 тыс. евро, а стоимость аналогичного американского комплекта JDAM — всего 25 тыс. долларов.

При этом французские бомбы заказали и уже используют армии Катара, Марокко, Египта и Хорватии.

В этой связи Defense Express делает предположение о "весьма значительных запасах" бомб в самой Франции.

Кроме того, конструкторы работают над увеличением дальности использования бомбы до 150-200 км.

Какое преимущество эти бомбы могут дать на поле боя?

Французские AASM Hammer способны значительно усилить украинскую армию.

Хотя похожие комплекты "умных бомб", а именно американские JDAM, Украина уже использует на фронте с середины 2023 года, массово применять их не получается из-за незначительных поставок.

В отличие от Украины, Россия смогла наладить массовое производство и, соответственно, применение на фронте своих "умных бомб". Речь идет об УАБах (управляемых авиационных бомбах) и УМПК (бомбах с универсальным модулем планирования и коррекции).

Такой боеприпас, запущенный с истребителя или бомбардировщика, летит гораздо дальше и, благодаря спутниковой или инерционной навигации, точнее поражает цель.

Эти бомбы стали едва ли не основным воздушным оружием российской армии в 2023 году. Особенно активно российская авиация применяла УАБы возле Авдеевки и в Херсонской области.

К примеру, только 26 ноября 2023 года на село Крынки в Херсонской области россияне сбросили 10 управляемых авиабомб разной мощности.

Использовались такие авиабомбы и в приграничных Сумской и Харьковской областях.

Правда, такие боеприпасы не представляют угрозы для тылов украинской армии, поскольку российские самолеты обычно стараются не приближаться к линии фронта ближе чем на 30-40 км, опасаясь украинской ПВО.

Однако даже в таких условиях управляемые авиабомбы способны поражать цели на глубину до 10-15 км.

Украина не имеет достаточно средств ПВО, чтобы нейтрализовать такие удары.

Однако если Франция предоставит достаточное количество своих AASM Hammer, то Воздушные силы ВСУ смогут полноценно отвечать на российские авиаудары.

Тяжелые французские бомбы смогут более эффективно уничтожать российские оборонительные сооружения, командные пункты, а также снимут часть нагрузки с пехотных и артиллерийских подразделений.

Учитывая большую по сравнению с российскими УАБ и УМПК точность Hammer, украинская авиация получит возможность уничтожать российские движущиеся цели, например средства ПВО или колонны с боеприпасами на удалении от линии фронта.

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