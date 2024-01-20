В десятках городов Германии люди вновь вышли на демонстрации протеста против движения ультраправых и партии "Альтернатива для Германии". Протесты были вызваны репортажем о связях популярной в стране партии с неонацистами.

На этой неделе демонстрации прошли, в частности, в Берлине, Потсдаме, Кельне, а самой масштабной стала пятничная акция в Гамбурге.

На гамбургской демонстрации собралось такое большое число людей, что организаторам пришлось прекратить ее досрочно из-за опасений, связанных с безопасностью. Полиция оценила число протестующих в 50 тысяч человек, по данным организаторов, цифра была ближе к 80 тысячам.

Протестующие призывают запретить крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), а в широких политических кругах Германии обсуждается вопрос, возможно ли это сделать юридически, и не приведет ли подобный шаг к дальнейшему росту популярности партии и экстремистских настроений в обществе.

25 членов бундестага призвали проверить деятельность АдГ на экстремизм.

Представители "Альтернативы для Германии" в ответ выразили возмущение, назвав идею запрета покушением на демократию.

Массовые демонстрации в Германии начались после того, как издание Corrective выпустило расследование о секретной встрече ультраправых экстремистов и неонацистов, на которой присутствовали высокопоставленные члены партии "Альтернатива для Германии".

На этом собрании, по данным журналистов, прозвучали идеи, которым многим в стране показались созвучными с политикой нацистов.

Как сообщило Corrective, встреча прошла в Потсдаме в ноябре, и на ней обсуждался проект так называемой "ремиграции" — депортации миллионов людей, включая мигрантов и "неассимилированных граждан", даже если у них есть немецкое гражданство или вид на жительство в стране.

Идею представил Мартин Зельнер — 35-летний австрийский ультраправый идеолог, которому запрещен въезд в США и Великобританию из-за экстремистской деятельности.

Журналисты утверждают, что на собрании присутствовали и двое членов правоцентристского Христианско-демократического союза, который несколько лет назад был правящей партией Германии. До 2021 года его возглавляла экс-канцлер Ангела Меркель.

Расследование Corrective было основано на слитых имейлах от организаторов мероприятия, работе журналиста под прикрытием и съемках со скрытых камер. Оно вызвало волну гнева по всей стране, и многие провели параллели с аналогичными планами нацистов.

Руководство партии "Альтернатива для Германии" попыталось дистанцироваться от встречи, и ее соучредитель Алиса Вайдель даже уволила своего близкого помощника Роланда Хартвига, присутствовавшего на ней.

Она заявила, что "конечно, каждый, кто имеет немецкое гражданство, является частью нашего народа, (…) и именно поэтому немецкий паспорт нельзя давать кому попало".

Но это не остановило возмущение, разраставшееся по всей стране.

Популярность крайне правых

Беспокойство многих граждан и политиков из широкого спектра партий усиливает тот факт, что партия "Альтернатива для Германии" популярна в стране, как никогда. По национальному опросу, она на втором месте после правящей коалиции из социал-демократов, зеленых и свободных демократов, с 23% голосов.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек на этой неделе обвинил АдГ в желании превратить Германию в автократическое государство по российскому образцу, что некоторые расценили как поддержку попытки запрета партии через суд.

Но позже в беседе с журналом Stern он сказал, что если попытка не увенчается успехом, это нанесет стране огромный ущерб.

С осторожностью о запрете высказался и Торстен Фрай, депутат от ХДС: "Мы должны задать себе другой вопрос. (…) Если такая партия, как АдГ, имеет столь высокие результаты, то на это должны быть причины. Нет смысла оскорблять избирателей", — сказал он.

Рост популярности ультраправых совпал с недовольством избирателей разногласиями в правительстве, а также с такими политическими вопросами, как стоимость жизни и уровень иммиграции, отмечает корреспондент Би-би-си в Берлине Джессика Паркер.

Однако министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер пообещала "использовать все доступные инструменты" для защиты демократии, имея в виду, что она слышит призывы тех, кто сейчас протестует против ультраправых.

Память о нацистском прошлом

Десятки тысяч человек собрались в пятницу в центре Гамбурга, чтобы услышать выступление левоцентристского мэра Петера Ченшера.

"Мы едины и полны решимости не позволить нашей стране и демократии быть разрушенными во второй раз с 1945 года", — сказал он, обращаясь к лидерам "Альтернативы для Германии".

Многие участники акции протеста выразили шок по поводу идеи о массовой депортации, сообщает берлинский корреспондент Би-би-си Джессика Паркер.

"Здесь становится небезопасно и я уже подумываю над отъездом", — поделился один присутствующий, у которого есть немецкое гражданство и чья семья родом из Латинской Америки.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил благодарность собравшимся, заявив, что любой план о депортации равносилен "нападению на нашу демократию и, в свою очередь, на всех нас".

Тяжелая память о нацистском прошлом спустя десятилетия остается острым вопросом в Германии, отмечает газета Financial Times, и до сих пор в стране существовал политический консенсус о том, что экстремистские правые идеологии никогда больше не станут достаточно популярными, чтобы добиться успеха на выборах. Но теперь этот консенсус оказался под вопросом, что вызвало протесты, добавляет издание.

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