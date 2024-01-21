Новый министр культуры Словакии Мартина Шимковичова сняла запрет на культурное сотрудничество с Россией и Беларусью, введенный против этих стран в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об отмене запрета сообщило словацкое издание Pravda.

Ограничительные меры предполагали прекращение научного, культурного и другого подобного сотрудничества, а также любое общение с лицами и организациями, которые получают финансовую или иную поддержку от РФ и Беларуси. При этом санкции не распространялись на лиц и организации, не связанных с властями РФ и РБ.

Представтитель словацкого Минкульта в беседе со СМИ заявил, что "в мире десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, деятели культуры не должны за это платить".

Словакия меняется после прихода пророссийского премьера к власти

Шимковичова — член Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительство, сформированное по итогам досрочных парламентских выборов в стране в сентябре прошлого года. Кабинет возглавил Роберт Фицо, в прошлом уже занимавший этот пост, но ушедший в отставку в 2018 году после волны протестов в стране.

В отличие от предыдущего премьера, Эдуарда Хегера, Фицо открыто выступает против военной помощи Украине и поддерживает возобновление отношений с Кремлем. SNS также выступает против поставок вооружений ВСУ.

В первые же дни после назначения на пост Фицо объявил о полной остановке военной помощи Киеву. Война в Украине — это "не наша война, к этой войне мы не имеем никакого отношения", заявлял политик. Кроме того, Фицо пообещал не допустить Украину в НАТО.

В Словакии проходят протесты против реформ Фицо

Помимо резкого разворота во внешней политике, партия Фицо "Направление — социальная демократия" (Smer-SD) пытается провести ряд неоднозначных внутренних реформ в Словакии.

Среди них — реформа уголовного кодекса, предлагающая сократить полномочия Национального антикриминального агентства (Národná kriminálna agentúra, NAKA) — специальной прокуратуры, которая курирует громкие дела о коррупции и организованной преступности. Другие поправки, предусмотренные реформой, ограничат защиту для разоблачителей, а также смягчат наказание за финансовые преступления.

По данным СМИ, правительство также рассматривает возможность ввести в стране инструменты контроля общественных СМИ и статус "иноагента" для организаций с иностранным финансированием.

При этом Фицо в 2022 году сам проходил обвиняемым в создании организованной преступной группы. Речь идет об операции "Чистилище" (Očistec), которую проводила NAKA. СМИ указывали, что это уголовное дело может стать самым громким в истории современной Словакии, однако спустя всего полгода обвинения с Фицо были сняты.

Кроме того, Фицо, а также ряд других членов Smer-SD подозревают в связях с итальянской мафией. Ввиду этого словацкая оппозиция отмечает, что единственный мотив для принятия реформы — это "месть и стремление обеспечить безнаказанность людей, близких к Smer-SD".

Сообщения о реформах вызвали волну многотысячных протестов в Словакии. 11 января в Братиславе на протестную демонстрацию вышли 20 тысяч недовольных — при том, что население столицы составляет 425 тысяч человек.

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