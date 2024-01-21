Армия Израиля (ЦАХАЛ) за время войны в секторе Газа смогла уничтожить лишь от 20 до 30 процентов боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС.

Это означает, что Израилю пока не удается выполнить заявленную цель - ликвидировать ХАМАС, а также демонстрирует стойкость этой группировки после нескольких месяцев войны, превратившей сектор Газа в руины, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным разведки США, ХАМАС по-прежнему располагает достаточным количеством боеприпасов, чтобы продолжать наносить удары по Израилю и израильским солдатам в секторе Газа на протяжении многих месяцев. Более того, ХАМАС даже пытается восстановить полицию в некоторых районах города Газа.

Израильские представители тоже признали, что несмотря на агрессивную военную операцию в секторе Газа, в результате которой погибли тысячи мирных жителей, Израилю так и не удалось уничтожить ХАМАС, боевики которого теперь скорректировали свою тактику, действуя малыми группами и устраивая засады солдатам.

США скорректировали ожидания от войны

Между тем администрация президента США Джо Байдена начала корректировать в сторону снижения ожидания от войны в секторе Газа. Теперь Белый дом ожидает уже не ликвидации ХАМАС, а лишь уменьшения исходящей от него угрозы, отмечает WSJ. Администрация Байдена призывает Израиль сосредоточиться на более прицельных операциях против руководства ХАМАС.

По словам собеседников WSJ, живучесть ХАМАС вызвала сомнения в Израиле, на палестинских территориях и в других района мира по поводу способности израильской армии достичь заявленных целей войны. Несмотря на то что ХАМАС потерял тысячи боевиков, он сейчас просто стремится пережить войну, полагает высокопоставленный израильский военный представитель. "Победить не обязательно, достаточно просто не проиграть", - пояснил он.

Потери ХАМАС и Израиля

По оценкам США, до войны у ХАМАС было от 25 до 30 тысяч боевиков в дополнение к полицейским и другим силовикам. Израильские военные заявляют, что с начала войны в секторе Газа убито уже около 9 тысяч хамасовцев. Еще около тысячи боевиков были убиты во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Согласно израильским оценкам, еще около 16 тысяч боевиков ХАМАС получили ранения, и примерно половина из раненых не сможет вернуться в строй. В то же время США полагают, что число раненых хамасовцев значительно ниже и колеблется от 10 500 до 11 700 человек, при этом многие из них будут способны продолжить войну.

Собеседники WSJ отмечают, что, согласно американской военной доктрине, военная операция, в результате которой противнику нанесены потери на уровне 25-30 процентов личного состава, была бы признана неэффективной. Израиль, согласно официальным данным, потерял 190 солдат убитыми и 1200 ранеными.

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