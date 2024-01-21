Представители афганских властей заявили о гибели двух пассажиров российского частного самолета Falcon 10, который ранее пропал в воздушном пространстве Афганистана близ границы с Таджикистаном, передает агентство AFP.

Самолет, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, вечером 20 января перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, на борту находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира. По информации Росавиации, четыре человека с разбившегося самолета выжили, судьба еще двух человек уточняется.

У четырех выживших пассажиров диагностированы различные травмы. Российское информационное госагентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы указывает, что среди находившихся на борту было двое граждан России. Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна.

Накануне полиция в провинции Бадахшан на севере Афганистана получила сообщения о крушении самолета на территории провинции.

Рейс из Паттайи в Москву

По данным Росавиации, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.

Бизнес-джет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.

Агентство ОТА "Новости", ссылаясь на источник, сообщило, что пропавший в Афганистане самолет выполнял частный эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву.

Как позже сообщили несколько российских Telegram-каналов, в частности Mash, на борту Falcon 10 находилась супружеская пара предпринимателей из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы, экстренно вылетевшие в Россию из-за внезапной болезни супруги.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram