Губернатор Флориды Рон Десантис в воскресенье объявил, что прекращает борьбу за номинацию кандидатом в президенты США от Республиканской партии и будет поддерживать лидера этой гонки, экс-президента Дональда Трампа.

Десантис объявил об этом решении в видео в своем аккаунте в сети X (бывший Твиттер).

В этом видео Десантис говорит, что после того, как занял в кокусах в Айове второе место, он не может "просить своих сторонников отдавать время и жертвовать своими ресурсами, если у нас нет ясного плана победы".

В первых кокусах, партийных выборах кандидата в президенты, в штате Айова неделю назад Десантис занял второе место, победил же Трамп с огромным отрывом. Трамп набрал 51% голосов членов Республиканской партии в этом штате, Десантис — всего 21%.

Рон Десантис снялся с выборов всего за два дня до праймариз Республиканской партии во втором штате, Нью-Гемпшире. При этом один из последних опросов показал, что в этом штате он с пятью процентами финишировал бы третьим, далеко позади и Трампа (50%), и умеренного кандидата Ники Хейли (34%).

Теперь у Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии осталась всего одна сколь-нибудь серьезная соперница — бывший губернатор Южной Каролины и бывший посол США в ООН Ники Хейли.

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