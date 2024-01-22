Биолог, научный журналист и популяризатор науки Ася Казанцева сообщила на своей странице в Facebook, что уехала из России в Грузию на фоне отмены ряда выступлений и давления со стороны прокремлевских активистов.

В декабре прошлого года несколько лекций журналистки, а также презентация ее новой книги были отменены из-за антивоенной позиции Казанцевой. Позднее депутат Госдумы РФ и бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой опубликовал в своем Telegram-канале утекший ранее адрес девушки, призвав желающих "довести" до Казанцевой, что "предательство своей страны — это самый страшный грех". Комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобу на действия Лугового, не нашла в его посте нарушений.

"Дружественный адвокат, посмотрев на все это, сказала, что если на меня действительно захотят открыть уголовное дело, то найдут за что. Хотят, впрочем, скорее всего не этого (иначе не стали бы любезно меня предупреждать на федеральных каналах), а просто дискредитировать, напугать и выдавить из страны, потому что перед выборами дорогому отечеству хочется максимально зачистить свое информационное пространство от неблагонадежных элементов", — написала в соцсетях Казанцева.

Среди причин для отъезда научная журналистка также назвала наличие маленького ребенка. "Даже малый риск тюремного заключения малоприемлем", — пояснила она.

В своем посте Казанцева пишет, что временно переехала в Тбилиси. "Как только ветер переменится и я снова смогу работать в России, я вернусь первым рейсом", — отметила журналистка.

После начала российского вторжения в Украину Казанцева открыто выступила против войны. Журналистку несколько раз задерживали за участие в антивоенных акциях, в последний раз — в сентябре 2022 года на девятом месяце беременности.

Казанцева — автор научно-популярных книг, в которых она объясняет социальное поведение человека с точки зрения нейробиологии. За свою первую книгу "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости" Казанцева получила престижную премию "Просветитель".

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