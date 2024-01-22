Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение парламента пакет поправок в Уголовной кодекс, предполагающих конфискацию имущества за "дискредитацию" российской армии, распространение "фейков" о военных и ряд других действий.

Среди соавторов документа — большинство депутатов, в том числе руководство Госдумы и главы четырех из пяти парламентских фракций. Российские СМИ ранее сообщали, что в правительстве страны "безоговорочно" поддержали эту инициативу.

Сам текст законопроекта на момент написания новости не опубликован. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин ранее заявлял, что принятие поправок "позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ".

По словам Володина, такая мера может быть применена в отношении лиц, осужденных по восьми статьям УК РФ. Среди них — распространение "фейков" об армии, "дискредитация" армии, призывы к введению санкций, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

В своем Telegram-канале спикер Госдумы подчеркивал, что законопроект также направлен против "деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров". Предполагается, что поправки позволят лишать артистов почетных званий.

В нынешней редакции российский Уголовный кодекс позволяет конфисковать только имущество, нажитое в результате преступления или использованное при его совершении. Как предположил в разговоре с "Новой газетой. Европа" адвокат, пожелавший остаться анонимным, это значит, что власти планируют изымать, например, ноутбук, с которого был написан пост, где суд обнаружил "фейки" или "дискредитацию".

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", к декабрю 2023 года уголовные дела о "фейках" про российскую армию возбудили против 297 человек, о "дискредитации" — против 140. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приводил похожую статистику; по его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину по статье о "фейках" возбудили 273 уголовных дела.

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