Израиль предложил радикальному исламистскому движению ХАМАС режим прекращения огня на два месяца в обмен на освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом издание Axios сообщило в понедельник, 22 января, со ссылкой на двух израильских официальных лиц, пожелавших остаться неизвестными. По данным журналистов, предложение было передано через посредников в Египте и Катаре.

Согласно плану, сделка будет включать освобождение всех оставшихся в живых заложников и возвращение тел погибших заложников в несколько этапов, отметили собеседники Axios. По их словам, первый этап предполагает освобождение женщин, мужчин старше 60 лет и заложников, находящихся в критическом состоянии. На следующих этапах должны быть освобождены женщины-военнослужащие, мужчины в возрасте до 60 лет, не являющиеся солдатами, и израильские мужчины-военнослужащие, а также возвращены тела погибших заложников.

Кроме того, предложение включает передислокацию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в частности, вывод их частей из основных населенных пунктов в секторе Газа. Это позволит палестинскому гражданскому населению постепенно вернуться в город Газа и северные районы сектора, указывает Axios.

Представителям Израиля и ХАМАС предстоит согласовать число палестинских заключенных, которых освободят в обмен на израильских заложников. Однако предложение отчетливо показывает, что Израиль не согласится прекратить военную операцию или освободить все 6000 заключенных палестинцев из израильских тюрем, подчеркнули собеседники издания. Израильские официальные лица ждут ответа от ХАМАС, но добавили, что с осторожным оптимизмом смотрят на возможность добиться прогресса в ближайшие дни.

Газета "Едиот ахронот" приводит схожие данные: по его сведениям, предложение Израиля включает длительное прекращение огня и временное изменение маршрутов передвижения частей ЦАХАЛ в секторе Газа в обмен на поэтапное освобождение заложников. О том, что Израиль выступил с некоторой инициативой на переговорах, сообщил в ходе встречи с родственниками заложников 22 января премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, не приведя подробностей.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному сектору Газа, находящемуся под властью группировки, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 25 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего на рубеже ноября-декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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