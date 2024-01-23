Литовские фермеры продолжают акцию протеста, начатую в начале января, и во вторник центр Вильнюса был заполнен техникой фермеров и лесников — современными тракторами и лесовозами. Перед зданием правительства началось сооружение сцены.

В среду и четверг фермеры будут проводить акцию протеста перед зданием правительства, чтобы привлечь внимание правительства к проводимой им сельскохозяйственной политике, повышению акциза на сжиженный газ, отмене акциза на дизельное топливо для фермерских грузовиков, восстановлению многолетних лугов, развитию подлежащих охране территорий, молочному кризису и другим проблемам.

Дайнюс Арлаускас, член рабочей группы организатора акции — Сельскохозяйственного совета Литвы говорит, что около 1300 единиц тяжелой техники уже заполнили главную улицу столицы и подходы к ней. Всю технику пытаются разместить в центре города.

"Проспект Гедимино уже почти заполнен, и стоянка (возле Сейма — BNS) тоже почти заполнена. По нашим оценкам, здесь находится около 600 тракторов, то есть половина того, что еще приедет. (…) Остальные будут перенаправлены на другие площадки, точное место пока назвать не могу", — сказал Арлаускас BNS во вторник днем.

Тракторы выстроились в два ряда вдоль проспекта Гедимино от Сейма до Кафедрального собора — на них плакаты с лозунгами, на одном тракторе установлен большой гроб, несколько повесили фотографии, на которых к туловищу осла приставлена голова министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса. Разного рода смонтированных фотографий министра очень много.

Протестующие настроены позитивно, некоторые из них собираются группами, пьют чай и едят бутерброды.

Владелец растениеводческого фермерского хозяйства в Рокишкском районе Дайнюс Микалайчюнас сказал BNS, что приехавшие участники протеста потратили много средств — одно только топливо стоит больших денег, чтобы проехать на тракторе большое расстояние. Однако, по его словам, проблемы очень серьезные, и фермеры намерены идти на траты.

"Если мы приехали сюда, то знайте, что нам грозит закрытие. Поскольку мы терпеливы, без надобности не поедем. Если ничего не изменится, в следующем году (…) мы закроемся. (…) Плюс — минус (приехать с трактором — BNS) стоило около 300 евро", — рассказал фермер из Рокишкиса.

По данным портала 15min, фермеры из Паневежского района привезли цистерну с жидким навозом.

Ранее пресс-секретарь полиции Вильнюсского уезда Томас Браженас сообщил BNS, что к полудню полиция сопроводила 500 единиц техники в центр Вильнюса, никаких инцидентов зафиксировано не было.

В среду и четверг перед зданием правительства с 11 до 16 часов будет проходить акция протеста фермеров и их сторонников. По разным оценкам, ожидается от двух до пяти тысяч участников.

Министр сельского хозяйства Навицкас и министр окружающей среды Симонас Гентвилас пообещали встретиться с протестующими в среду.

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