В Белгородской области около 11:00 по местному времени (10:00 по рижскому) потерпел крушение военный самолет Ил-76, написали российские Telegram-каналы со ссылкой на сообщения очевидцев.

РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ утверждает, что самолет перевозил в Белгородскую область для обмена 65 военнослужащих ВСУ. Также на борту находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа.

Канал "112" со ссылкой на неназванные источники утверждает, что на самолете летели 63 человека, все они погибли. Позднее "112" сообщил уже о 74 жертвах крушения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал о "происшествии в Корочанском районе". "Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", — добавил глава российского региона.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в Силах обороны Украины сообщала, что российский Ил-76 сбили украинские военные. По данным Генштаба ВСУ, самолет перевозил ракеты для комплексов С-300, которыми армия РФ обстреливает Харьковскую область. Впоследствии издание изменило новость — теперь в ней говорится, что источники подтверждают только факт падения самолета и перевозку ракет на борту.

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