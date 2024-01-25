Несмотря на закрытые КПП на границе России и Финляндии, мигранты продолжают попытки пересечь ее. Как заявила в четверг, 25 января, в интервью изданию RND министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, на прошлой неделе в ее страну со стороны РФ проникли 15 иностранцев. "Это не только незаконно. При температуре в минус 20 градусов и глубоком снеге это еще и очень опасно", — подчеркнула она.

По словам Валтонен, уже несколько недель Финляндия испытывает проблемы на своей восточной границе, "потому что Россия специально мобилизует людей из третьих стран и отправляет их в Финляндию и ЕС". "Нам нужно исходить из того, что Россия и дальше будет пытаться дестабилизировать Финляндию и Европу", — считает глава финской дипломатии.

Сложившуюся ситуацию в сфере безопасности она назвала серьезной и призвала искать пути ее решения на европейском уровне. "Мы охраняем не только финскую границу, но и границы ЕС и НАТО. Когда такое государство, как Россия, использует людей для ведения гибридной войны, наших нынешних законов недостаточно, чтобы противостоять этому в соответствии с Конвенцией о правах человека", — предупредила собеседница RND.

Валтонен напомнила, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) не имеет мандата на то, чтобы препятствовать пересечению границ ЕС мигрантами. "Frontex занимается тем, что впускает всех, и поэтому не оказывает нам реальной помощи в защите от гибридной войны России. Поэтому необходимо предоставить Frontex возможность предотвращать нелегальный въезд в страну", — призвала дипломат. В пример она привела Норвегию, которая не является членом ЕС, но "широко известна тем, что соблюдает права человека". Норвегия может останавливать нелегальных мигрантов на границе, "этого хотим и мы тоже", — заявила Валтонен.

11 января Финляндия объявила о решении из соображений безопасности оставить границу с Россией закрытой до 11 февраля.

По словам Валтонен, у правительства Финляндии есть данные, что в числе мигрантов, перебирающихся в ее страну со стороны России, много людей с криминальным прошлым. "Россияне даже присылают нам людей, которые были замешаны в военных преступлениях. Мы не знаем, какие сделки заключили эти люди с российскими властями. Но некоторые из них заявили финским властям, занимающимся вопросами беженцев, что Россия отправила бы их воевать в Украину, если бы они не пересекли границу", — рассказала глава МИД Финляндии.

По ее оценке, есть серьезный риск того, что попавшие из РФ в Финляндию мигранты, которые потом затерялись в стране, могут быть задействованы Москвой для шпионажа или совершения диверсий в ЕС.

Комментируя уход финских компаний с российского рынка после начала войны в Украине, Валтонен подчеркнула: "Войне в Украине не видно конца, и финские компании не вернутся в Россию для ведения бизнеса ни в следующем месяце, ни в следующем году. Кто знает, что произойдет через несколько лет. Но финские компании, вероятно, будут не первыми, кто вернется в Россию".

Отвечая на вопрос о том, считает ли она достаточными меры по увеличению оборонного бюджета ЕС, дипломат указала: "Россия понимает только силу. Нам нужна надежная стратегия сдерживания, как на европейском уровне, так и на уровне НАТО. Мы еще не приблизились к этому. Нам нужно сделать гораздо, гораздо больше. Независимо от результата выборов в США".

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