Суд в Бурятии назначил штраф активистке Надежде Низовкиной за комментарий телеканалу "Дождь". Как отмечает "Медиазона", это первый известный приговор по статье об участии в деятельности "нежелательной организации".

Поводом для штрафа в размере 5000 рублей (51,6 евро) стал комментарий, который Низовкина дала "Дождю" в эфире от 12 августа прошлого года. За две недели до этого Генпрокуратура РФ объявила телеканал "нежелательной организацией".

По данным "Медиазоны", это уже второй подобный приговор для Низовкиной — в декабре 2023 года активистку оштрафовали на ту же сумму за выступление на "Форуме свободных государств постРоссии", который также объявлен "нежелательным".

Сегодня же писатель Дмитрий Быков сообщил "Новой газете. Европа", что на него составили аналогичный протокол об административном правонарушении, дело будут рассматривать в Москве. Поводом стало интервью, которое Быков в сентябре взял у музыканта Бориса Гребенщикова для YouTube-канала этого издания.

Российское законодательство запрещает гражданам страны "участвовать в деятельности" нежелательной организации, за это грозит наказание вплоть до лишения свободы на четыре года. При этом четких критериев, что именно считается "участием", в законе не содержится.

Помимо "Дождя" и "Новой газеты. Европа", власти РФ объявили "нежелательными" другие крупные независимые СМИ: "Проект", "Важные истории", The Insider, "Медузу", Bellingcat и "Службу поддержки". Сегодня такой статус российская Генпрокуратуру присвоила журналу Doxa. Многие из этих изданий зарегистрированы в Латвии.

Также "нежелательными" в России объявлены, среди прочих, некоторые учебные заведения (Свободный университет в Риге и Центрально-Европейский университет в Вене), экологические организации (Всемирный фонд дикой природы и Greenpeace), антикоррупционный проект Transparency International и правозащитная группа "Агора".

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