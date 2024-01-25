Японское космическое агентство Jaxa подтвердило, что лунный модуль SLIM, совершивший историческую посадку на поверхность Луны 22 января, уткнулся носом в грунт при приземлении. Ранее японские ученые лишь предполагали, что он перевернулся, но сейчас получили визуальное подтверждение.

На первом снимке модуля видно, что он на 90 градусов отклонен от положения, в котором должен был находиться при идеальном приземлении.

Это отчасти объясняет трудности, с которыми SLIM столкнулся при выработке электроэнергии, необходимой для работы.

Изображение получено благодаря небольшому роботу Sora-Q размером с бейсбольный мяч, который был выброшен из модуля за несколько мгновений до его приземления для фиксирования события.

"Неисправность в главном двигателе повлияла на посадочную позицию космического корабля", — заявили в японском космическом агентстве Jaxa.

Чтобы передать изображение на Землю, Sora-Q сначала должен был переслать его второму передвижному роботу Lunar Excursion Vehicle 1 (сокращенно LEV-1).

Эта подпрыгивающая машина оснащена автономным радиооборудованием для связи с центром управления полетами.

Сам модуль SLIM был выключен (или на профессиональном языке — переведен в спящий режим) всего через три часа после прилунения, чтобы сохранить заряд в аккумуляторах.

В агентстве Jaxa говорят, что миссию, вероятно, еще можно спасти, если изменится угол освещения и солнечный свет начнет попадать на генерирующие энергию панели.

Как именно это может произойти, пока неясно.

Судя по снимкам, космический корабль находится на склоне, окруженный небольшими камнями, вблизи экваториального кратера Шиоли.

Возможно, естественные колебания поверхности заставят его подвинуться и изменить положение.

Если это произойдет, модуль будет снова включен и продолжит свою миссию.

Прилунение SLIM, которое в любом случае произошло, выводит японское национальное космическое агентство Jaxa в пятерку стран, добившихся мягкой посадки своих аппаратов на Луну, наряду с США, бывшим СССР, Китаем и Индией.

Мягкое приземление на поверхность Луны — одна из сложнейших задач в рамках космических исследований.

Лишь половина из всех предпринятых на протяжении долгого времени попыток стала успешной.

Jaxa в своей миссии применило новые технологии точной навигации: бортовой компьютер модуля использовал быструю обработку изображений и картографирование кратеров, чтобы избежать опасностей при достижении точки приземления.

Ставилась задача приземлить модуль в радиусе 100 метров от намеченной точки посадки, и это было достигнуто.

"Анализ данных, полученных перед отключением питания, подтвердил, что SLIM достиг поверхности Луны примерно в 55 метрах к востоку от запланированного места приземления", — заявили в JAXA.

В агентстве также рассказали, что в считанные минуты перед прилунением бортовой компьютер принял решение отклониться от траектории, чтобы обойти препятствия на поверхности.

Это безусловный успех японской астронавтики, как и слаженная работа сразу нескольких аппаратов.

"Прыгающий по поверхности Луны LEV-1, взаимодействие между ним, главным модулем и Sora-Q, но в то же время и полная автономность каждого из них — это новое слово и огромное достижение. Это можно рассматривать как ценную демонстрацию технологий для будущих исследований Луны", — говорят японские ученые.

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