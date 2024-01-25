В истории с (не)поставками Украине немецких крылатых ракет большой дальности TAURUS впервые за несколько месяцев, похоже, наметился сдвиг. По сообщениям СМИ, Лондон предложил Берлину такой вариант: Великобритания наращивает поставки Киеву своих крылатых ракет Storm Shadow, а Германия, в свою очередь, пополняет британские арсеналы ракетами TAURUS.

Круговые поставки в начале войны России против Украины

В первые недели и месяцы после начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года вариант так называемых круговых поставок оружия применялся довольно широко: страны бывшего Варшавского договора, имевшие в своих арсеналах еще советскую боевую технику — танки, бронетранспортеры, артиллерию, самолеты, — передавали ее в распоряжение ВСУ, а взамен получали, в частности от Германии, соответствующие западные системы вооружений.

В пользу такого варианта представители немецкого правительства приводили аргумент, что, дескать, и на вооружении ВСУ находится преимущественно еще советская боевая техника, работать с ней привычно, переучиваться не надо, поэтому такая военная помощь Украине более эффективна, чем поставки западных вооружений, на освоение которых уйдет много времени.

Был и другой аргумент, который советники канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) приводили, скорее, в узком кругу, на закрытых брифингах для журналистов. Прямые поставки немецкого летального оружия Киеву, говорили они, чреваты эскалацией войны и втягиванием в нее самой Германии, поскольку Владимир Путин, мол, может расценить удары по российским позициям из немецких пушек как участие ФРГ в боевых действиях.

Поставки немецких вооружений Киеву

Со временем, однако, запасы советских вооружений у стран Восточной Европы иссякли, а первые пробные поставки Украине, например немецких самоходных гаубиц PzH 2000, не вызвали той реакции Кремля, которой так опасались в ведомстве федерального канцлера. Военная помощь Германии Киеву стала нарастать от недели к неделе.

И если на первых порах правительство ФРГ не афишировало объемы и структуру такой помощи, то позднее стало публиковать и регулярно обновлять подробные списки уже поставленных Украине и запланированных для нее танков, БМП, систем ПВО, зенитных самоходок, артиллерии, боеприпасов, дронов, топлива, электроники, теплой одежды, биноклей… Последнее обновление списка датировано 16-м января.

В настоящее время Германия занимает второе после США место по объему оказываемой Украине военной помощи. Но при этом немецкое правительство старательно избегает ситуации, в которой оно могло бы выглядеть инициатором эскалации военных действий в Украине. Официальный представитель канцлера ФРГ из раза в раз повторяет три принципа, которыми руководствуется Берлин при оказании военной помощи Киеву: Германия поставляет столько, сколько может, то, что нужно Украине, и — главное — в тесном согласовании и кооперации со своими западными партнерами, в первую очередь, с США.

Этот третий принцип особенно наглядно проявился в истории с поставками Украине современных немецких танков Leopard 2. Правительство ФРГ до тех пор медлило передать их ВСУ, пока и другие западные страны не изъявили готовность пожертвовать такими видом вооружений, Франция — легкими колесными танками AMX-10 RC, Великобритания — Challenger 2, а США — танками M1A1 Abrams.

Почему Берлин не хочет делиться с ВСУ крылатыми ракетами

Крылатые ракеты большой дальности TAURUS, о которых Киев официально попросил Берлин еще в мае прошлого года, — несколько иная история. Ракеты примерно такого типа Украина уже получает от Великобритании и Франции. Речь идет о совместной британо-французской разработке с использованием технологии "стелс". Но ракеты Storm Shadow (Scalp EG во французском варианте) могут поражать цели на расстоянии только порядка 250 километров. Дальность действия TAURUS — как минимум вдвое больше.

А это означает, что чисто теоретически украинцы могли бы — в ответ на российские ракетные удары по объектам в Киеве — атаковать немецкими крылатыми ракетами Москву, до которой от украинских границ менее 500 километров. Считается, что именно по этой причине, опасаясь втягивания Германии в войну, еще в октябре прошлого года Олаф Шольц отказался от поставок ракет TAURUS Украине, чем вызвал изрядно недовольство не только у консервативной оппозиции в бундестаге, но и в рядах правящих вместе с его социал-демократами "зеленых" и либералов. Критикуют канцлера за нерешительность и союзники Германии.

Аргументы "за" и "против" круговых поставок ракет

17 января большинством голосов бундестаг отверг внесенный консерваторами проект резолюции с требованием передать Украине ракеты TAURUS. Тогда сказалась коалиционная дисциплина, как правило, препятствующая депутатам правящих партий поддерживать инициативы оппозиции. Но, как пишет газета Handelsblatt, теперь и фракции СДПГ, "зеленых" и либералов планируют в феврале внести на обсуждение бундестага свой проект резолюции с требованием увеличить немецкую военную помощь Украине и включить в нее TAURUS.

В такой ситуации предложение Лондона представляется для Олафа Шольца изящным выходом из щекотливой ситуации. Вариант круговых поставок, считает ведущий эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Клаудиа Майор (Claudia Major), "стал бы для немецкого правительства возможностью вырваться из бесконечного круга дискуссий о TAURUS и, наконец, их прекратить". А у Великобритании, в свою очередь, пишет Handelsblatt, появятся дополнительные возможности снабжать Украину не только ракетами Storm Shadow, но и их более дальнобойными модификациями.

В ведомстве федерального канцлера пока отказываются комментировать сообщения о британском предложении, поступившем еще пару недель назад, но, по сведениям источников Handelsblatt, вариант таких круговых поставок "проверяется".

К числу аргументов "против" газета относит тот факт, что такая сделка была бы крайне выгодной в первую очередь Лондону, поскольку в обмен на передаваемые Киеву британские не самые эффективные ракеты он стал бы бесплатно получать самое современное оружие — крылатые ракеты TAURUS воздушного базирования. А поскольку на вооружении британских ВВС также, как и у Люфтваффе, находятся боевые самолеты Eurofighter, то в данном случае даже техническое переоборудование не потребуется.

Реакция в политическом Берлине — преимущественно негативная

В политическом Берлине по-разному отреагировали на идею круговых поставок ракет. Так, представитель фракции правящих социал-демократов Андреас Шварц оценил предложение Лондона позитивно. "Если это пойдет на пользу Украине, — заявил он в интервью Handelsblatt, — то это, конечно же, один из вариантов международного сотрудничества" в деле оказания военной помощи Киеву.

Намного категоричнее высказалась председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, также представляющая одну из правящих партий — либеральную СвДП: "Украине нужны ракеты TAURUS, причем немедленно". Никакого смысла в круговых поставках она не видит, ведь при таком варианте "ракет TAURUS лишится бундесвер, а Украина их все равно не получит". Storm Shadow, по словам Штрак-Циммерман, не являются полноценной заменой, "поэтому это негодное предложение".

Резко критически оценил вариант круговых поставок и внешнеполитический эксперт оппозиционных консерваторов Родерих Кизеветтер. Это было бы не только "позорно" для Германии, считает он, но также противоречило бы ведущей немецкой роли в Европе и свидетельствовало бы об отсутствии доверия к Украине.

"Поэтому, — убежден Кизеветтер, — Германии следует, наконец, начать прямые поставки, поскольку помощь Украине, в том числе ракетами TAURUS, служит нашей собственной безопасности, уменьшает поток беженцев и предотвращает расширение боевых действий".

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram