Главы МИД стран Евросоюза согласовали план по использованию для помощи Украине доходов от замороженных на территории блока российских активов. Об этом по итогам встречи дипломатов в Брюсселе заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Думаю, я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение об окончании работы на основе предложения, которое было внесено в декабре. Речь идет об использовании доходов от [замороженных российских активов]", — заявил Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, обсуждение продолжится на уровне послов стран ЕС, однако он уверен, что "соглашение близко". Боррель добавил, что ожидает окончательного решения к следующей встрече глав МИД стран Евросоюза, которая запланирована на 19 февраля.

Подробностей предварительно согласованного плана Боррель не привел.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти стран Запада заморозили, по оценкам Москвы, активы Центробанка РФ на сумму около 300 млрд евро . Бо́льшая часть этих средств находится в Евросоюзе.

Обсуждение того, как можно использовать замороженные активы для восстановления Украины, начались еще в 2022 году. Европейские власти высказывали опасения, что, даже если законный способ сделать это будет найден, такие меры подорвут глобальное доверие к евро.

Летом 2023 года рабочая группа ЕС заявила, что не нашла законного способа изъятия активов. Впоследствии эксперты начали изучать варианты реинвестирования доходов от замороженных средств и передачи прибыли на восстановление Украины

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