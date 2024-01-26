25 января впервые в истории США приговоренного к смерти должны казнить при помощи удушения чистым азотом.

В Японии на днях человека также приговорили к смертной казни через повешение за поджог, в результате которого погибли 36 человек.

Хотя многие страны отменили высшую меру наказания, во всем мире общее число казней растет.

В скольких странах применяется смертная казнь?

Согласно последним данным, собранным неправительственной организацией Amnesty International, в 2022 году:

55 стран применяли смертную казнь;

В девяти из этих стран смертная казнь применялась только за самые тяжкие преступления, такие как многократные убийства или военные преступления;

23 страны разрешают смертную казнь, но не применяли ее в течение 10 лет.

Сколько людей казнят каждый год?

Данные Amnesty International собраны на основании официальных цифр, сообщений СМИ и информации, полученной от приговоренных к смертной казни, их семей и представителей.

Китай не публикует статистику о применении смертной казни.

Без учета Китая в 2022 году Amnesty International зафиксировала 883 казни по всему миру.

Это самое высокое число казней с 2017 года, оно на 53% больше количества казненных в 2021 году (579 человек).

Однако это гораздо меньше, чем в 1988, 1989 или 2015 годах, когда за один год казнили более 1500 человек.

По данным Amnesty International, в 2022 году в 52 странах было вынесено не менее 2016 смертных приговоров.

В 2021 году в 56 странах было вынесено не менее 2052 смертных приговоров.

Многие заключенные проводят годы или даже десятилетия в камере смертников, прежде чем их казнят.

В каких странах смертная казнь применяется чаще всего?

В 2022 году смертные приговоры были приведены в исполнение в двадцати странах по сравнению с 18 странами в 2021 году.

Amnesty International считает, что Китай использует смертную казнь чаще, чем любая другая страна. Считается, что в стране казнят тысячи людей в год, но подтвердить это невозможно.

Кроме Китая, больше всего людей казнили в Иране, Саудовской Аравии, Египте и США.

Беларусь — единственная страна Европы, где казнят людей

Единственная страна в Европе, где по-прежнему применяется смертная казнь, — это Беларусь (она сохранила этот вид наказания, присутствовавший в советском законодательстве, и после распада СССР).

По данным правозащитного центра "Вясна", ежегодно в Беларуси казнят от одного до нескольких человек (в 2018 году — 2, 2017– 4).

Всемирная коалиция против смертной казни сообщает, что сейчас в Беларуси к смерти приговорены четыре человека, а в 2022 году был казнен один заключенный (в предыдущие два года, по сведениям организации, людей в этой стране не казнили).

Правозащитники призывают власти страны ввести мораторий на смертную казнь, однако Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что за смертную казнь высказалось подавляющее большинство белорусов на референдуме 1996 года.

В марте прошлого года в Беларуси вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, расширившие применение смертной казни в отношении государственных должностных лиц и военнослужащих, осужденных за государственную измену.

Как изменилось количество казней в разных странах?

В своем докладе Amnesty International выделяет 11 стран мира, в которых чаще всего казнят людей.

Организация также считает, что Северная Корея, "вероятно, регулярно применяет смертную казнь", но не может подтвердить это независимо.

Число казней в Саудовской Аравии в 2022 году стало самым высоким за последние 30 лет.

Пять стран — Бахрейн, Коморские острова, Лаос, Нигер и Южная Корея — приговорили людей к смерти в 2022 году, но в течение нескольких лет не применяли смертную казнь.

Хотя число людей, казненных в США, после 2021 года выросло, оно намного меньше, чем в 1999 году, когда этот показатель достиг пика.

Сколько людей казнят за преступления, связанные с наркотиками?

По данным Amnesty International, в 2022 году в мире было приведено в исполнение 325 смертных приговоров за преступления, связанные с наркотиками, в том числе:

255 в Иране;

57 в Саудовской Аравии;

11 в Сингапуре.

В 2023 году в Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину. Саридеви Джаман осудили за торговлю героином в 2018 году.

Сколько стран отменили смертную казнь?

Смертная казнь вообще не применяется в 112 странах, по сравнению с 48 в 1991 году.

Шесть стран полностью или частично отменили смертную казнь в 2022 году.

Четыре страны — Казахстан, Папуа-Новая Гвинея, Сьерра-Леоне и Центральноафриканская Республика — отменили ее полностью.

Экваториальная Гвинея и Замбия заявили, что смертная казнь будет применяться только за самые тяжкие преступления.

В апреле 2023 года парламент Малайзии также проголосовал за отмену обязательной смертной казни за 11 тяжких преступлений, включая убийства и терроризм.

Парламент Ганы проголосовал за полную отмену смертной казни в июле 2023 года.

Какие способы применяются для казни?

Саудовская Аравия была единственной страной, которая в 2022 году включала обезглавливание в список методов казни.

Среди других методов — повешение, смертельная инъекция и расстрел.

В американском штате Алабама приговоренного к смерти убийцу Кеннета Смита должны казнить с помощью азота.

Он станет первым человеком в мире, казненным таким способом. Адвокаты Смита считают этот непроверенный метод "жестоким и необычным" наказанием.

Алабама и еще два штата США одобрили использование азота, потому что препараты, которые чаще всего используются для смертельных инъекций, стало сложнее найти.

Нехватка препаратов для смертельной инъекции способствовала сокращению числа казней в США.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram