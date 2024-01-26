25 января впервые в истории США приговоренного к смерти должны казнить при помощи удушения чистым азотом.
В Японии на днях человека также приговорили к смертной казни через повешение за поджог, в результате которого погибли 36 человек.
Хотя многие страны отменили высшую меру наказания, во всем мире общее число казней растет.
В скольких странах применяется смертная казнь?
Согласно последним данным, собранным неправительственной организацией Amnesty International, в 2022 году:
- 55 стран применяли смертную казнь;
- В девяти из этих стран смертная казнь применялась только за самые тяжкие преступления, такие как многократные убийства или военные преступления;
- 23 страны разрешают смертную казнь, но не применяли ее в течение 10 лет.
Сколько людей казнят каждый год?
Данные Amnesty International собраны на основании официальных цифр, сообщений СМИ и информации, полученной от приговоренных к смертной казни, их семей и представителей.
Китай не публикует статистику о применении смертной казни.
Без учета Китая в 2022 году Amnesty International зафиксировала 883 казни по всему миру.
Это самое высокое число казней с 2017 года, оно на 53% больше количества казненных в 2021 году (579 человек).
Однако это гораздо меньше, чем в 1988, 1989 или 2015 годах, когда за один год казнили более 1500 человек.
По данным Amnesty International, в 2022 году в 52 странах было вынесено не менее 2016 смертных приговоров.
В 2021 году в 56 странах было вынесено не менее 2052 смертных приговоров.
Многие заключенные проводят годы или даже десятилетия в камере смертников, прежде чем их казнят.
В каких странах смертная казнь применяется чаще всего?
В 2022 году смертные приговоры были приведены в исполнение в двадцати странах по сравнению с 18 странами в 2021 году.
Amnesty International считает, что Китай использует смертную казнь чаще, чем любая другая страна. Считается, что в стране казнят тысячи людей в год, но подтвердить это невозможно.
Кроме Китая, больше всего людей казнили в Иране, Саудовской Аравии, Египте и США.
Беларусь — единственная страна Европы, где казнят людей
Единственная страна в Европе, где по-прежнему применяется смертная казнь, — это Беларусь (она сохранила этот вид наказания, присутствовавший в советском законодательстве, и после распада СССР).
По данным правозащитного центра "Вясна", ежегодно в Беларуси казнят от одного до нескольких человек (в 2018 году — 2, 2017– 4).
Всемирная коалиция против смертной казни сообщает, что сейчас в Беларуси к смерти приговорены четыре человека, а в 2022 году был казнен один заключенный (в предыдущие два года, по сведениям организации, людей в этой стране не казнили).
Правозащитники призывают власти страны ввести мораторий на смертную казнь, однако Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что за смертную казнь высказалось подавляющее большинство белорусов на референдуме 1996 года.
В марте прошлого года в Беларуси вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, расширившие применение смертной казни в отношении государственных должностных лиц и военнослужащих, осужденных за государственную измену.
Как изменилось количество казней в разных странах?
В своем докладе Amnesty International выделяет 11 стран мира, в которых чаще всего казнят людей.
К ним относятся Китай, Египет, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, США, Вьетнам и Йемен.
Организация также считает, что Северная Корея, "вероятно, регулярно применяет смертную казнь", но не может подтвердить это независимо.
Число казней в Саудовской Аравии в 2022 году стало самым высоким за последние 30 лет.
Пять стран — Бахрейн, Коморские острова, Лаос, Нигер и Южная Корея — приговорили людей к смерти в 2022 году, но в течение нескольких лет не применяли смертную казнь.
Хотя число людей, казненных в США, после 2021 года выросло, оно намного меньше, чем в 1999 году, когда этот показатель достиг пика.
Сколько людей казнят за преступления, связанные с наркотиками?
По данным Amnesty International, в 2022 году в мире было приведено в исполнение 325 смертных приговоров за преступления, связанные с наркотиками, в том числе:
- 255 в Иране;
- 57 в Саудовской Аравии;
- 11 в Сингапуре.
В 2023 году в Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину. Саридеви Джаман осудили за торговлю героином в 2018 году.
Сколько стран отменили смертную казнь?
Смертная казнь вообще не применяется в 112 странах, по сравнению с 48 в 1991 году.
Шесть стран полностью или частично отменили смертную казнь в 2022 году.
Четыре страны — Казахстан, Папуа-Новая Гвинея, Сьерра-Леоне и Центральноафриканская Республика — отменили ее полностью.
Экваториальная Гвинея и Замбия заявили, что смертная казнь будет применяться только за самые тяжкие преступления.
В апреле 2023 года парламент Малайзии также проголосовал за отмену обязательной смертной казни за 11 тяжких преступлений, включая убийства и терроризм.
Парламент Ганы проголосовал за полную отмену смертной казни в июле 2023 года.
Какие способы применяются для казни?
Саудовская Аравия была единственной страной, которая в 2022 году включала обезглавливание в список методов казни.
Среди других методов — повешение, смертельная инъекция и расстрел.
В американском штате Алабама приговоренного к смерти убийцу Кеннета Смита должны казнить с помощью азота.
Он станет первым человеком в мире, казненным таким способом. Адвокаты Смита считают этот непроверенный метод "жестоким и необычным" наказанием.
Алабама и еще два штата США одобрили использование азота, потому что препараты, которые чаще всего используются для смертельных инъекций, стало сложнее найти.
Нехватка препаратов для смертельной инъекции способствовала сокращению числа казней в США.