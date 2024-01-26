Министерство внутренних дел России объявило в розыск писателя Бориса Акунина (творческий псевдоним Григория Чхартишвили). Ранее российские власти включили Акунина в реестр "иностранных агентов", а также в "перечень террористов и экстремистов".

По какой именно статье уголовного кодекса ведется розыск Акунина, не сообщается.

В конце прошлого года стало известно, что Следственный комитет РФ завел на Акунина дело по двум статьям УК — о публичном оправдании терроризма и о "фейках" об армии (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).

В сообщении СКР было сказано, что его планируют объявить в розыск.

Акунин неоднократно публично выступал с осуждением российского вторжения в Украину. С 2014 года он с семьей живет за границей.

Борис Акунин также сообщал, что несколько театров — Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге — убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям. Книги писателя начали изымать из российских магазинов.

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