По какой именно статье уголовного кодекса ведется розыск Акунина, не сообщается.
В конце прошлого года стало известно, что Следственный комитет РФ завел на Акунина дело по двум статьям УК — о публичном оправдании терроризма и о "фейках" об армии (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).
В сообщении СКР было сказано, что его планируют объявить в розыск.
Акунин неоднократно публично выступал с осуждением российского вторжения в Украину. С 2014 года он с семьей живет за границей.
Борис Акунин также сообщал, что несколько театров — Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге — убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям. Книги писателя начали изымать из российских магазинов.
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