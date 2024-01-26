Республиканский спикер Палаты представителей США Майк Джонсон написал письмо членам Конгресса, в котором выразил сомнения, что законопроект о предоставлении новой помощи Украине и укреплении безопасности американских границ может быть принят в его нынешнем виде.

В конце прошлого года Конгресс США так и не смог утвердить закон, согласно которому Вашингтон выделяет очередной пакет военной помощи Киеву, а также принимает меры для укрепления южных границ и борьбы с нелегальной иммиграцией.

Объем пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также ассигнований на укрепление южной границы, составляет более 100 млрд долларов, при этом Украине из него предназначено более 60 млрд.

На одновременном одобрении прямо этих не связанных между собой проблем настояли члены Республиканской партии, которые таким образом пытаются заставить администрацию президента Джо Байдена пойти на уступки в вопросе границ.

В пятницу издание The Hill и агентство AFP сообщили о письме Джонсона, в котором тот сообщил, что члены контролируемого республиканцами Сената "вероятно, не могут достичь какого-либо соглашения", а республиканцы в Палате представителей также не готовы его поддержать.

"Если слухи о содержании проекта поправок к законопроекту соответствуют действительности, он бы все равно был бы изначально непроходным в Палате представителей", — цитирует The Hill письмо спикера.

Как отмечает это издание, проблемы законопроекта в значительной степени связаны с недавней победой Дональда Трампа на предварительных выборах кандидата в президенты от республиканцев в Айове и Нью-Гэмпшире.

Трамп считает недостаточными предусмотренные в законопроекте меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, а также хочет использовать проблему границ против Байдена на ноябрьских президентских выборах, заключает The Hill.

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