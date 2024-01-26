Хотя источники агентства Reuters сообщают, что консультации идут сложно из-за позиции Венгрии, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 26 января, сделал намного более оптимистичные заявления по поводу оказания Европейским союзом помощи Украине.

Как передает агентство Интерфакс-Украина, во время заседания правительства Шмыгаль выразил надежду, что пакет помощи Киеву в размере 50 млрд евро будет одобрен во время саммита й февраля.

"Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу", — заявил Шмыгаль.

Программа поддержки Украины, известная как Ukraine Facility, рассчитана на четыре года.

По информации Reuters, одобрение пакета все еще осложняет позиция Венгрии, которая, согласно сведениям агентства, в числе прочего предлагает каждый год выделять средства Украине единогласным решением членов ЕС.

Агентство Reuters распространило эту новость со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Европейского союза.

В конце прошлого года лидеры ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе, но не смогли одобрить выделение ей масштабного пакета финансовой помощи в размере 50 млрд евро.

Причиной стала позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который остается единственным европейским лидером, поддерживающим отношения с Владимиром Путиным, и возражает против военной помощи Запада Украине.

Еще один саммит ЕС должен состояться в четверг на следующей неделе, и на нем европейские лидеры вновь попытаются договориться о финансовой помощи Украине.

Однако, как говорит собеседник Reuters, позиция Венгрии пока не меняется.

"Переговоры становятся немного более сложными… позиция Венгрии не очень-то гибкая в этом отношении", — сказал источник агентства.

Этот чиновник, принимающий участие в подготовке саммита, также сказал, что среди других членов ЕС, выступающих за поддержку Украины, растет недовольство в связи с позицией Венгрии.

По словам собеседника Reuters, некоторые предложения Орбана (например, необходимость каждый год одобрять помощь Украине единогласно) остаются неприемлемыми для других входящих в ЕС стран.

"Ни одно государство-член ЕС ее хочет оказаться в ситуации, когда для отправки помощи Украине понадобиться проходить через единогласные решения", — цитирует Reuters европейского чиновника.

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