Хотя источники агентства Reuters сообщают, что консультации идут сложно из-за позиции Венгрии, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 26 января, сделал намного более оптимистичные заявления по поводу оказания Европейским союзом помощи Украине.
Как передает агентство Интерфакс-Украина, во время заседания правительства Шмыгаль выразил надежду, что пакет помощи Киеву в размере 50 млрд евро будет одобрен во время саммита й февраля.
"Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу", — заявил Шмыгаль.
Программа поддержки Украины, известная как Ukraine Facility, рассчитана на четыре года.
По информации Reuters, одобрение пакета все еще осложняет позиция Венгрии, которая, согласно сведениям агентства, в числе прочего предлагает каждый год выделять средства Украине единогласным решением членов ЕС.
Агентство Reuters распространило эту новость со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Европейского союза.
В конце прошлого года лидеры ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе, но не смогли одобрить выделение ей масштабного пакета финансовой помощи в размере 50 млрд евро.
Причиной стала позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который остается единственным европейским лидером, поддерживающим отношения с Владимиром Путиным, и возражает против военной помощи Запада Украине.
Еще один саммит ЕС должен состояться в четверг на следующей неделе, и на нем европейские лидеры вновь попытаются договориться о финансовой помощи Украине.
Однако, как говорит собеседник Reuters, позиция Венгрии пока не меняется.
"Переговоры становятся немного более сложными… позиция Венгрии не очень-то гибкая в этом отношении", — сказал источник агентства.
Этот чиновник, принимающий участие в подготовке саммита, также сказал, что среди других членов ЕС, выступающих за поддержку Украины, растет недовольство в связи с позицией Венгрии.
По словам собеседника Reuters, некоторые предложения Орбана (например, необходимость каждый год одобрять помощь Украине единогласно) остаются неприемлемыми для других входящих в ЕС стран.
"Ни одно государство-член ЕС ее хочет оказаться в ситуации, когда для отправки помощи Украине понадобиться проходить через единогласные решения", — цитирует Reuters европейского чиновника.